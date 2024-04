Un posto al sole, novità per Niko e Valeria. Spoiler di Benedetta Valanzano

Cosa succederà tra Niko e Valeria? Le anticipazioni dell’attrice

Gradito ritorno qualche settimana fa sul set di Un posto al sole: dopo 14 anni è tornata a vestire i panni Valeria Paciello l’attrice Benedetta Valanzano. I fan della soap ricorderanno che Niko e Valeria sono stati fidanzati tanti anni prima. Si sono rincontrati per puro caso sulla neve in Trentino Alto-Adige dove entrambi si trovavano in vacanza. Tra i due è riscoppiata la passione. Cosa succederà alla coppia nelle prossime puntate? A dare qualche anticipazione ci ha pensato Benedetta Valanzano in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Per ora i due si godono questo ritorno di fiamma con leggerezza e allegria, dal momento che vengono da un passato difficile: lui ha perso la moglie e lei si è separata. E non dimentichiamo Manuela, la terza incomoda: lei si dimostra molto gelosa di questa novità sentimentale. L’atmosfera è frizzante, infatti gli ammiratori della soap si scatenano, ora c’è il team Manuela e il team Valeria”.

Manuela, nonostante abbia intrecciato una relazione con Costabile, non è mai riuscita a dimenticare Niko e ora soffrirà molto nel vederlo insieme a Valeria. Niko, grazie a Valeria, ritroverà la voglia di vivere e di amare persa dopo la tragica morte di Susanna.

Benedetta Valanzano: “Il ritorno a Upas un dono dal cielo di mio padre”

L’attrice che interpreta Valeria è stata felicissima di tornare sul set di Un posto al sole e di ritrovare tutti i colleghi. Confessa su Nuovo Tv:

“Sono convinta che il ritorno a Un posto al sole sia una sorta di dono dal Cielo di mio padre. Sento la sua energia intorno a me. Tra l’altro, da quando lui non c’è più ho realizzato anche un altro mio desiderio, cioè quello di aprire un laboratorio teatrale per bambini a Napoli”.

La proposta di rientrare a Un posto al sole è arrivata a Benedetta poco dopo la scomparsa di suo padre che era un grande fan della soap.

L’attrice di Un posto al sole parla della figlia Anita: “Ci unisce una grande complicità”

Benedetta Valanzano ha una figlia di 5 anni, Anita, nata dal matrimonio con l’avvocato Vittorio Ciancio. Dice l’attrice della figlia: “Ci unisce una grande complicità. E poi giochiamo tanto. Mio marito e io cerchiamo di farla crescere con valori importanti, in un clima di serenità. Disciplina si, ma con dolcezza”. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3 (QUI le anticipazioni della prossima settimana).