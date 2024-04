Verissimo, Giovanna Sannino racconta l’arresto del padre: “E’ stato un incubo”

L’attrice a Verissimo ricorda un periodo buio

Nonostante Mare Fuori sia un prodotto di Rai2 da quando è sbarcato su Netflix è diventato un fenomeno che va oltre i confini della rete che ospita le puntate in anteprima. Oggi è toccato all’attrice che interpreta Carmela, personaggio storico e moglie di Edoardo, essere intervistata su Canale 5. Qui, in particolare, si è parlato del padre di Giovanna Sannino arrestato quando lei aveva quattordici anni. “Una mattina alle 6 bussano al citofono di casa mia e sono i carabinieri. Si portano via il mio papà, io non ho avuto il coraggio di alzarmi dal letto” ha raccontato l’attrice con la voce rotta dal pianto. L’accusa di corruzione, dieci giorni di custodia cautelare a Poggio Reale, un mese e mezzo agli arresti domiciliari e poi il patteggiamento. Su quest’ultimo l’attrice ha detto: “Cerchi la maniera più veloce per andare via da un incubo del genere”.

Giovanna Sannino a Verissimo riceve la sorpresa del fidanzato

Oltre a parlare del padre e del momento difficile che lei e la sua famiglia hanno vissuto l’attrice ha potuto anche sorridere e parlare di cose più piacevoli. Tra queste c’è il fidanzato Gaetano Migliaccio conosciuto proprio sul set di Mare Fuori. Lo stesso progetto lavorativo che le ha cambiato la vita dal punto di vista professionale gliel’ha cambiata anche da quello privato e sentimentale.

“Quando l’ho incontrato non ero in un momento felice a livello sentimentale. Uscivo da una storia che mi aveva cambiata. Non ero pronta ad un nuovo amore. Lui si è messo lì con tanta pazienza, mi ha corteggiata per 5 mesi”

ha raccontato l’attrice. Proprio dal fidanzato ha ricevuto una sorpresa oggi in trasmissione. Quest’ultimo le ha inviato un videomessaggio augurandosi che lei sia la donna della sua vita. Lei l’ha definito un uomo d’altri tempi, gentile.

Com’è nata la passione per la recitazione per Giovanna Sannino

Spazio poi durante l’intervista di Verissimo alla più grande passione dell’attrice, la recitazione, che grazie a Mare Fuori è ormai diventata anche il suo lavoro. Giovanna ha raccontato di aver sempre voluto fare l’attrice fin da quando aveva cinque anni. Sua madre e suo padre l’hanno avvicinata al mondo del teatro e da lì lei non si è più fermata. Se prima però lo faceva come hobby un giorno ha fatto il provino per la serie tv Mare Fuori è da lì tutto è cambiato. Tuttavia Giovanna resta sempre con i piedi per terra perché quello dello spettacolo è un mondo troppo variabile.