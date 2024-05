Doc su Raffaella Carrà sabato sera, Rai1: ecco perché Sergio Japino non ci sarà

“Sergio Japino ha preferito rimanere in silenzio” svela la regista del documentario

Un successo internazionale la serie Raffa su Disney+ che ha spinto la Rai a mettere in cantiere un documentario che andrà in onda sabato 25 maggio alle ore 21.25 su Rai1 dal titolo La nostra Raffaella. La regia è stata affidata a Emanuela Imparato che, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, ha anche citato Sergio Japino, che per anni è stato l’ultimo compagno di Raffaella Carrà anche dopo la fine della loro relazione sentimentale: “L’ho cercato, ma ha preferito restare in silenzio come ha sempre fatto, soprattutto da quando lei non c’è più”.

La regista Emanuela Imparato: “Da dove sono partita per raccontare la Carrà”

Ma da dove è partita la regista Emanuela Imparato per realizzare il documentario su Raffaella Carrà, considerando che la sua carriera è stata lunghissima e che è conosciuta e amata in tutto il mondo? Lei stessa ha svelato che è partita “dalla voce di Raffaella” che si è sempre raccontata con sincerità. In un’intervista rilasciata a Enzo Biagi lei si commuove parlando del rimpianto di non essersi mai sposata e di non essere diventata mamma. Malgrado le sue grandi storia d’amore non lo è mai diventata. Poi ha raccontato la donna di successo dotata di una qualità più unica che rara: l’empatia. La gente l’amava e quando se n’è andata ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nel cuore di tutti.

Raffaella Carrà, documentario su Rai1: interverranno Irene Ghergo ed Enzo Paolo Turchi

Domani andrà in onda in prima serata La nostra Raffaella, un documentario fatto per ricordare la grande conduttrice e showgirl che tutto il mondo ha invidiato all’Italia. Si parlerà non solo della sua carriera, ma anche delle sue fragilità: suo padre l’ha abbandonata quando era una bambina e fu crescita da una madre severa e da una nonna che assecondava i suoi sogni. Ha sempre preteso tantissimo dagli altri e mal tollerava i tradimenti anche professionali. Interverranno Irene Ghergo, sua storica autrice, che racconta il passo da soldato tipico della Raffa, oltre all’immancabile Enzo Paolo Turchi che è stato il suo partner ideale per moltissimi anni (il successo del Tuca Tuca e non solo). Di recente Mara Venier ha dedicato una buona ora e mezza al ricordo di Raffaella Carrà a Domenica In con tanti ospiti che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di vederla lavorare.