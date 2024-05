Io canto family, Michelle Hunziker rivela: “Perdo il controllo e mi commuovo”

Michelle Hunziker ammette: “Non mi piace piangere in televisione”

Andrà in onda lunedì prossimo, 27 maggio, la seconda puntata di Io canto family. Il programma, spin off di Io canto, è condotto da un’impareggiabile Michelle Hunziker, perfettamente a suo agio in un format lanciato da Gerry Scotti e che sembra cucito sulla sua pelle. Protagonista tutte le sere di Striscia la notizia, la conduttrice Svizzera è al timone dei lunedì sera della rete ammiraglia, pronta a lanciare coppie di cantanti amatoriali in un viaggio all’interno delle emozioni. In una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Chi ha infatti raccontato, proprio riguardo alle sensazioni che prova in diretta:

“A me non piace piangere in tv. Ma mi commuovo, mi emoziono anche perchè, andando avanti con gli anni, perdo il controllo”.

La conduttrice di Io canto family svela un retroscena su Claudio Amendola: “Ha perennemente gli occhiali appannati”

L’emozione è la chiave del programma condotto da Michelle Hunziker, che continuerà a regalare scosse forti al pubblico a casa ma anche ai giudici e ai coach. In particolare Claudio Amendola è uno dei più sensibili della giuria, composta da Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La conduttrice svizzera ha infatti raccontato sull’attore:

“Amendola ha perennemente gli occhiali appannanti e a fine puntata dice: ‘Ma non si può, qui si piange continuamente'”.

Ha raccontato che anche lei da piccola cantava con il papà facendo dei cori simpatici e intonando anche brani buffi. Le sarebbe piaciuto duettare con lui a Io canto family, per incorniciare quel momento e rivivere con la mente quelle emozioni a vita.

Michelle Hunziker pronta per un’estate d’amore? Potrebbe non essere più single

Intanto al successo professionale con Striscia la notizia e Io canto family, si accosta anche un periodo da incorniciare anche negli affetti. Innamorata del nipotino Cesare, la conduttrice, che ha raccontato di recente di essere stata bullizzata, potrebbe aver trovato un nuovo amore dopo la fine della relazione con Alessandro Carollo, datata a marzo. A quanto pare infatti non sarebbe più single e da circa un mese starebbe frequentando un noto imprenditore legato al mondo della moda, del quale al momento non si conosce ancora il nome. Michelle infatti questa volta starebbe facendo di tutto per non attirare occhi indiscreti e vivere questa frequentazione in modo riservato. Gli incontri della coppia infatti avverrebbero tutti fuori Milano, lontani dagli obiettivi dei paparazzi. Uscirà presto allo scoperto? Al tempo le risposte.