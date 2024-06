Lucio Presta incidente trattore: come sta oggi, Paola Perego è al suo fianco

Il dramma di Lucio Presta: il manager dei vip schiacciato da un trattore

Lucio Presta, marito di Paola Perego ed agente di diversi vip, ha rischiato la vita nelle scorse ore a causa di un terribile incidente avvenuto nella sua proprietà nella zona della Sabina in Lazio. L’uomo stava guidando un trattore, ma ad un certo punto il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. Fortunatamente, la tragedia si è solo sfiorata perché Presta, come riporta Novella 2000, ha avuto la prontezza di mettersi sul fianco, in modo tale da proteggere gli organi interni ed evitare conseguenze molto più gravi di quelle che ha riportato. Il famoso manager televisivo, infatti, si è rotto le costole ed ha una spalla messa male, ma tutto sommato sta bene. È stato già operato ed ha già iniziato il periodo di convalescenza con accanto sua moglie Paola che lo sostiene.

Lucio Presta e Paola Perego costretti a rinunciare al matrimonio della Ventura

L’incidente per Lucio Presta, come detto, poteva avere conseguenze mortali visto che è stato schiacciato da un trattore del peso di oltre quattrocento chili, ma per fortuna le cose sono andate diversamente e grazie al sostegno di sua moglie Paola Perego che non lo lascia solo un minuto, si rimetterà sicuramente in breve tempo, ma non subito. Tuttavia, a causa di questa disavventura, l’ex manager di Amadeus (con quest’ultimo è guerra aperta) e la consorte si vedranno costretti a rinunciare al matrimonio della loro amica Simona Ventura. La conduttrice torinese, come è noto già da tempo, convolerà a nozze con il compagno Giovanni Terzi il prossimo sei luglio al Gran Hotel di Rimini.

Periodo complicato per Presta e Perego

Lucio Presta sta vivendo un periodo a dir poco complesso dalla fine del 2023 tanto sul piano professionale quanto su quello personale. L’uomo, infatti, ha dovuto affrontare la rottura con Amadeus con il quale aveva un rapporto non soltanto lavorativo, ma anche di solida amicizia ed ha fatto fatica a superarlo tant’è che ci sono stati diversi botta e risposta poco simpatici tra i due. Come se non bastasse ha dovuto affrontare la diagnosi di tumore di sua moglie Paola Perego, la quale dopo essersi sottoposta a dei controlli annuali, ha scoperto di avere un carcinoma al rene ed è stata sottoposta ad un intervento di nefrectomia parziale per rimuovere la parte malata dell’organo ed ora il terribile incidente che per poco non gli è costata la vita. Insomma, un periodo decisamente complicato per il manager che supererà sicuramente grazie all’amore e al sostegno della consorte.