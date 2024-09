Affari Tuoi, boom! Alice dalla Puglia azzecca la regione fortunata per 100.000€!

Partita sfortunata (solo all’inizio!) per la concorrente della Toscana

E’ stata Alice dalla Toscana la protagonista dell’appuntamento di Affari Tuoi di oggi, venerdì 27 settembre 2024. Alice è stata affiancata dal compagno il quale, più che compagno, ha detto di volersi definire “uscente” poiché escono insieme! Originario della Mauritania, il compagno di Alice ha detto di chiamarsi Nooranii (si pronuncia Nuranì). Purtroppo i due non hanno avuto una partita fortunata in tutta la prima parte, poiché hanno lasciato il pacco 8 scelto nell’anteprima, scoprendo che dentro c’erano 200.000€: un cambio di pacco fatale, quindi, per Alice, arrivata purtroppo allo step finale con soli due pacchi azzurri, dunque è stata costretta a ricorrere alla regione fortunata. Ma, poi, il colpo di scena…



Alice va alla regione fortunata

“Il destino ha giocato contro di lei ma stiamo cercando con la forza di ribaltare questa partita” ha commentato Stefano De Martino dopo la scelta della concorrente della Toscana e del compagno ricaduta sulla Puglia: 100.000€, per loro, se la Puglia fosse stata la regione fortunata. Calate, o almeno così sembrava, le possibilità di un finale in gran festa come quello di ieri sera, la puntata più fortunata della storia del programma, dato che la concorrente della Sicilia è rimasta con il pacco da 200.000 e quello da 300.000€, vincendo alla fine proprio 300.000€!. Clamorosamente, Stefano, quando ha iniziato a escludere le regioni errate, anziché escluderne solo nove, ne ha escluse diciotto! Come mai, su suggerimento del dottore, ne ha lasciate direttamente solo due, anziché passare alla seconda fase del gioco, facendo scegliere ad Alice una regione per 50.000€ scegliendola tra dieci? La concorrente, avendo capito il motivo, si è emozionata e commossa: la Puglia era la regione fortunata!

Finale in festa per la seconda sera consecutiva

Non poteva chiudersi meglio, quindi, Affari Tuoi stasera, dopo la megavincita di ieri sera. Due serate fortunatissime per il programma condotto da Stefano De Martino, che domani non andrà in onda poiché inizierà la diciannovesima edizione di Ballando con le stelle, che sarà in video già a partire dalle 20.35: “Forza Milly. Noi torneremo in ballo domenica” ha detto Stefano annunciando, appunto, che domani il gioco non sarà in onda.