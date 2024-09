Affari Tuoi: Damiano non rischia e accetta 44.000€, nel pacco non aveva nulla

Damiano del Veneto concorrente questa sera

E’ toccato a Damiano, concorrente del Veneto, giocare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 nell’access primetime di oggi, lunedì 23 settembre 2024, iniziata un po’ in anticipo rispetto al solito, per via dello sciopero indetto in Rai a causa del quale l’edizione delle 20.00 del telegiornale è andata in onda in formato ridotto: dunque, Stefano De Martino con il gioco dei pacchi è arrivato in video, come appena detto, ben prima dell’orario tradizionale, tant’è che poco prima delle 21.00, quando solitamente la trasmissione non è ancora neppure a metà, Damiano aveva quasi aperto già tutti i pacchi, dando il via alla fase conclusiva del gioco, alla quale è arrivato con tre pacchi azzurri e tre rossi, questi ultimi da 200.000 e da 300.000€, conservando anche un piccolo ‘paracadute’.

Damiano arrivato alla fine con 200€ e 200.000€

Affiancato dal papà Mauro, Damiano ha avuto, dunque, una partita molto positiva, ma qualche tiro dopo la situazione descritta nel paragrafo precedente, ha perso i 300.000€. Avendo perso, poco prima, anche il piccolo paracadute, dopo aver eliminato tutti i pacchi azzurri tranne uno, si è così ritrovato con 200€ e 200.000€. Facendosi vivo, il dottore gli ha chiesto di indicargli una cifra da offrirgli per lasciare il gioco, e la richiesta del concorrente del Veneto è stata di 140.000€: l’offerta del dottore, però, è stata di ‘soli’ 44.000€, una cifra importante ma molto più bassa di quella chiesta da Damiano. Ieri sera le cose sono andate in modo analogo, con la concorrente di turno che è riuscita a portare fino alla fine il pacco da 100.000 e quello da 300.000€, per poi accettare un’offerta di 65.000€ e scoprire che nel suo pacco ce n’erano 100.000.

Accettata l’offerta di 44.000€ dal concorrente del Veneto

Dopo aver riflettuto per alcuni minuti, Damiano del Veneto ha accettato l’offerta di 44.000€, tra gli applausi del pubblico presente in studio e i complimenti di Stefano De Martino (che oggi ha rotto il silenzio sugli ascolti di Affari Tuoi) che gli ha detto: “Hai fatto bene ad accettare perchè secondo me nel tuo pacco ci sono 200€. Stasera il dottore ha perso…”. Piccola interruzione pubblicitaria e poi il momento più atteso, quello dell’apertura del pacco, nel quale il concorrente aveva… 200€!