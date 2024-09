Affari Tuoi: Giada e la mamma accettano 65.000€, nel pacco c’erano i 100.000

La concorrente del Friuli protagonista questa sera

E’ toccato a Giada, concorrente del Friuli Venezia Giulia, giocare nella puntata domenicale di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 questa sera, 22 settembre 2024, come sempre subito dopo la fine dell’edizione del telegiornale delle 20.00. Proveniente da San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, Giada ha rivelato di fare l’estetista ma di essere anche un insegnante di judo, essendo cintura nera: “Ho praticato questo sport da quando avevo quattro anni, ho smesso qualche anno fa a causa del Covid” ha spiegato. Ad accompagnare Giada nel gioco è stata la mamma Cristina.

Giada arrivata quasi alla fine con 100.000 e 300.000€

Hanno avuto una partita abbastanza positiva la concorrente del Friuli Venezia Giulia e la madre, essendo arrivate alla fase finale con una situazione di parità, ossia tre pacchi azzurri e tre rossi, e di questi due erano altissimi, essendo il pacco da 100.000 e quello da 300.000€. Hanno inoltre mantenuto un piccolo ‘paracadute’ da 20.000€, oltre a 0€, 5€ e 10€. A questo punto del gioco il dottore ha chiesto a Giada e alla mamma di indicargli una cifra per lasciare il gioco, e la richiesta della concorrente è stata di 75.000€. La risposta del dottore, però, non è stata positiva: non solo non ha accettato di offrire loro 75.000€, ma non ha rilanciato neppure facendo un’offerta diversa, in quanto ha dato loro, invece, la possibilità di cambiare il pacco, per la terza volta nel corso della trasmissione. Dopo aver riflettuto per qualche minuto, però, la concorrente ha deciso di rifiutare il cambio e andare avanti con il pacco numero 5.

Finale di grande suspance per la concorrente del Friuli

Non è andato via un pacco azzurro, purtroppo, con il tiro successivo, ma è uscito comunque il pacco rosso più basso, ossia quello da 20.000€. Ancora alta, quindi, la possibilità di un finale in grande festa, a differenza di quello di ieri, con la concorrente di turno che è andata via a mani vuote. Di nuovo il dottore ha chiesto a Giada di indicargli una cifra per lasciare il gioco, e lei ha chiesto ancora 75.000€. L’offerta, però, è stata di soli 30.000€, e la concorrente e la mamma hanno ovviamente rifiutato. Poco dopo, a sorpresa, Giada ha invece accettato di cambiare il pacco, e aprendo quello lasciato, ha scoperto che dentro c’erano… 10€! Rimasta con un solo pacco azzurro e i due pacchi rossi da 100.000 e da 300.000€, Giada si è vista offrire 65.000€… inaspettatamente, ha accettato questa offerta, ma purtroppo ha fatto male, perchè nel suo pacco c’erano 100.000€.