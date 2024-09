Ascolti Affari Tuoi, primo scontro con Striscia la Notizia: chi ha vinto

La prima sfida in ascolti tra Affari Tuoi e Striscia

E’ ripartita nell’access primetime di ieri, lunedì 23 settembre 2024, Striscia la Notizia, alla cui conduzione troviamo la coppia formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica. Dopo tre settimane nelle quali Affari Tuoi ha dovuto fare i conti con la versione estiva quotidiana di Paperissima Sprint, dunque, la fascia oraria che precede la prima serata di Canale5 si è riaccesa ufficialmente con il ritorno del TG satirico diretto da Antonio Ricci. Come se non bastasse, domenica per Stefano De Martino è arrivato un ulteriore competitor, Chissà chi è, rivisitazione dei Soliti Ignoti, che Amadeus conduce sul canale Nove. Vediamo, quindi, come sono andati gli ascolti ieri sera nella fascia oraria compresa tra la fine del telegiornale delle 20.00 e l’inizio della prima serata, riportando i dati auditel di tutti e tre i programmi appena menzionati.

Affari Tuoi sempre leader in ascolti

A vincere, anzi a stravincere, è il caso di dirlo, è stato ancora una volta Affari Tuoi: a seguire la puntata di ieri sera, iniziata con largo anticipo per via dello sciopero a causa del quale l’edizione del TG1 delle 20.00 è andata in onda in formato ridotto, sono stati esattamente, come apprendiamo dai dati auditel di tutto il daytime di ieri pubblicati questa mattina da TvBlog, 4milioni 874mila telespettatori, con una media di share del 23.56%. A preferire invece il TG satirico della rete ammiraglia Mediaset sono stati 3milioni 432mila telespettatori, con uno share del 16.3%. Dunque, il gioco dei pacchi di Rai1 (dove è stato protagonista Damiano del Veneto) ha superato la trasmissione di Canale5 di circa 1milione 400mila spettatori e di oltre 7 punti di share. La stagione, però, è solo all’inizio, e tutto può cambiare nelle prossime settimane.

Gli ascolti della seconda puntata di Chissa chi è

Ha perso un po’ di pubblico rispetto alla prima puntata, invece, il nuovo programma di Amadeus: dopo l’esordio di domenica, seguito da quasi 1milione di telespettatori con oltre il 5% di share, a seguire l’appuntamento di ieri sera sono stati 753mila spettatori con il 3.6% di share. Anche per questo programma, però, la stagione è appena iniziata, perciò c’è tutto il tempo per ingranare e, perchè no, dare un po’ di filo da torcere ai competitor in onda su Rai1 e Canale5.