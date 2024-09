I leoni di Sicilia, Miriam Leone svela: “Giulia non fa la vita che vorrebbe”

Cosa succede tra Giulia e Vincenzo nelle nuove puntate

Ha fatto il suo ingresso nella serie tv di Rai1 I leoni di Sicilia nelle scene finali della prima puntata, Miriam Leone. Sicura di sé e incurante dell’etichetta, Giulia Portalupi ha subito colpito Vincenzo Florio (Michele Riondino) che, ormai adulto, ha dato il via al suo impero diventando uno degli uomini più influenti di Palermo. Ebbene nella seconda puntata della serie tv, tratta dal romanzo di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese, l’attrice catanese diventerà centrale. Sarà lei a spronare Vincenzo e sarà lei a rubare il cuore di un uomo intenzionato a portare avanti la sua vendetta contro chi ha umiliato la sua famiglia, elevando il suo status sociale. Florio non potrà però rinnegare l’amore che prova per Giulia che sfocerà in una passione trascinante ma immorale per l’epoca. I due infatti avranno una relazione clandestina, sconveniente proprio perchè vissuta al di fuori del matrimonio.



Miriam Leone lancia un’anticipazione sul suo personaggio

Dopo quanto accaduto nel primo episodio (qui il riassunto completo), nelle prossime puntate della fiction I leoni di Sicilia nascerà l’amore tra Giulia Portalupi e Vincenzo Florio, quest’ultimo però sarà molto chiaro con la ragazza: non avrà nessuna intenzione di sposarla. Il suo scopo infatti sarà sempre quello di unirsi con una donna di nobili origini per entrare nell’aristocrazia. Giulia però non si arrenderà e non rinuncerà all’amore per delle convenzioni sociali. Alla festa del Cinema di Roma, l’attrice ha infatti anticipato sul suo personaggio:

“Giulia ha combattuto per noi donne. Sono innamorata di lei, della sua libertà. Donna Giulia decide per il suo destino, non solo perchè ama Vittorio, lo fa prima di tutto per se stessa perchè si rende conto che non fa la vita che vorrebbe”.

L’attrice ha poi proseguito la sua riflessione sul personaggio della borghese milanese sottolineando: “Si rende conto che quello che è davvero disonorevole è accettare l’esistenza che gli uomini, e il patriarcato, hanno deciso per te”.

I leoni di Sicilia: sarà Giulia Portalupi la vera eroina

“A un certo punto Giulia dice: ‘Perché mio fratello può fare certe cose e io no?’. Insomma, Giulia grazie di averci liberate”, ha raccontato Miriam Leone. Sarà proprio il suo personaggio il fulcro della serie tv I leoni di Sicilia, l’eroina che, nell’Italia dell’ottocento, si ribellerà al patriarcato. L’attrice ha poi raccontato di aver amato moltissimo la serie tv anche per un altro aspetto: “Finalmente si propone una storia siciliana che parla di cose belle e non di mafia”, anche se nella prossima puntata Giulia verrà lasciata da Vincenzo.