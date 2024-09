I leoni di Sicilia, serie con Miriam Leone: cast, trama, libro, numero puntate

Cast e numero di puntate della serie tv I leoni di Sicilia

L’attesa è terminata, questa sera su Rai1 debutterà la nuova fiction I leoni di Sicilia, tratta dal libro omonimo di Stefania Auci. La serie tv in quattro puntate, diretta da Paolo Genovese, apre così la stagione delle fiction sulla prima rete della tv di Stato, raccontando le vicende della famiglia Florio che dalla Calabria si trasferisce a Palermo per costruire un vero e proprio impero commerciale. Nel cast della fiction attori del calibro di Miriam Leone, che interpreta Giulia Portalupi una donna borghese figlia di un commerciante che ruberà il cuore di Vincenzo Florio, che ha il volto di Michele Riondino. Nel ruolo di Ignazio Florio, lo zio di Vincenzo, c’è Paolo Briguglia, mentre il ruolo di Giuseppina Florio, la madre del protagonista, da giovane è di Ester Pantano, nell’età matura di Donatella Finocchiaro. Il padre di Vincenzo, Paolo Florio, è interpretato da Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi è la duchessa Spadafora e infine nel ruolo del figlio di Michele Riondino e della sua consorte troviamo rispettivamente Eduardo Scarpetta e Adele Cammarata.



Trama della nuova serie tv di Rai1

Partirà dalla storia di Paolo Florio la trama della fiction I leoni di Sicilia che decide di portare la sua famiglia, la moglie e il figlio, a Palermo. Qui inizia l’impresa di Vincenzo che, ormai uomo, riesce a traghettare la drogheria di famiglia in un contesto molto più ampio puntando sull’industrializzazione e l’innovazione, spinto anche da Giulia. Il personaggio interpretato da Miriam Leone scardinerà i canoni dell’epoca, stando accanto all’uomo che ama che non la sposerà, se non quando metterà al mondo il loro terzo figlio, un maschio. Il tormento di Vincenzo sarà sempre quello di non essere entrato nell’aristocrazia e, per raggiungere questo scopo, rovinerà la vita del figlio.

Le anticipazioni della 1^ puntata della fiction I leoni di Sicilia

Le anticipazioni della prima puntata, in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Rai1 con due episodi, svelano che Paolo e Ignazio approderanno a Palermo con le loro famiglie per aprire un negozio di spezie e porre le basi per sviluppare l’attività di famiglia. Si scoprirà che Giuseppina, la moglie di Paolo, non l’ha mai amato ma ha segretamente serbato dei sentimenti per Ignazio. Paolo perderà tra l’altro la vita precocemente, a soli 35 anni, lasciando soli moglie e figlio. Successivamente troveremo Vincenzo, il figlio di Paolo, ormai uomo. Il ragazzo abbandonerà l’età dell’adolescenza per prendere in mano con determinazione l’attività di famiglia e sulla sua strada incontrerà Giulia Portalupi (Miriam Leone).