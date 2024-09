Miriam Leone I leoni di Sicilia, cosa succede a Giulia: “Tormenti e cadute”

Miriam Leone lancia uno spoiler sulla fiction di Rai1

Si aprirà tra poche ore il sipario sulla serie tv I leoni di Sicilia. Tratta dal libro omonimo di Stefania Auci e diretta dal regista Paolo Genovese, la fiction è stata trasmessa su Disney+ e ora colorerà i martedì sera di settembre della prima rete della tv di Stato. Tra le protagoniste della fiction spicca Miriam Leone, che interpreterà Giulia Portalupi, la primogenita di un commerciante di zolfo originario di Milano. Visionaria e appassionata, si legherà indissolubilmente a Vincenzo Florio (Michele Riondino). Emozionata per il debutto su Rai1 della produzione, l’attrice catanese ha commentato sul suo profilo Instagram riferendosi molto probabilmente anche alla storia tra Giulia e Vincenzo:

“La serie racconta l’ascesa, le passioni, i tomenti, i successi e le cadute della famiglia Florio trasferitasi in Sicilia dalla Calabria all’inizio dell’800”.

La trama si svolge a Palermo negli anni tumultuosi dell’unità d’Italia e vedrà fiorire una storia d’amore piuttosto complicata.



I leoni di Sicilia, l’attrice svela: “Atmosfere storiche coinvolgenti”

Ha proseguito il suo post, Miriam Leone rivolgendosi direttamente ai telespettatori e anticipando:

“Se volete commuovervi, innamorarvi, emozionarvi, immergervi nelle atmosfere storiche coinvolgenti della Sicilia dell’800, con un cast artistico e tecnico meraviglioso, vi aspettiamo su Rai1”.

Ha poi ammesso che I leoni di Sicilia è stato uno dei progetti più belli della sua vita e di essere profondamente grata di avervi fatto parte. Nella prima puntata della serie tv (qui le anticipazioni su trama e cast) i telespettatori conosceranno Paolo e Ignazio Florio per poi vedere crescere Vincenzo, il figlio di Paolo. Rimasto senza padre in giovane età, sarà lui a prendere in mano l’attività di famiglia costruendo un impero.

Cosa succede al personaggio di Giulia Portalupi nelle nuove puntate

Sarà proprio Giulia Portalupi, il personaggio interpretato da Miriam Leone il cardine della trama nella serie I leoni di Sicilia. Lei, con le sue idee e la voglia di mettersi alla pari degli uomini in un’Italia ancora patriarcale, riuscirà non solo a far innamorare Vincenzo Florio ma anche a spronarlo a ampliare la sua attività. La sua vita però non sarà per nulla facile, dovrà fare i conti infatti con le ambizioni del compagno, intenzionato a entrare nell’aristocrazia per essere finalmente considerato un uomo di valore. Giulia romperà tutti gli schemi sociali dell’epoca in nome dell’amore, mentre Vincenzo finirà per terminare la sua vita portandosi dietro il fallimento di non aver mai raggiunto l’apice per via delle sue origini borghesi.