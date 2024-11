Affari Tuoi: Fausto non rischia e accetta 20.000€, ma nel pacco ne aveva 300.000

Affari Tuoi, il concorrente ha rifiutato ben due offerte del dottore: venuto a galla un retroscena

Fausto, dopo aver rivelato di essere un operaio di Roncobello in provincia di Bergamo (Lombardia), ha subito fatto i primi sei tiri non troppo fortunati. Difatti il concorrente del game show originario della Lombardia ha preso due pacchi importanti contenenti la somma di 75 mila e 100 mila euro. Tuttavia quest’ultimo non ha comunque perso il sorriso, arrivando a rifiutare l’offerta del dottore di 32 mila euro. Quest’ultimo ha poi svelato a Stefano De Martino che in un secondo momento avrebbe svelato il motivo per cui ha deciso di continuare questa sfida: “Mi sento qualcosa dentro che poi ti spiegherò…Rifiuto e vado avanti…” Scelta azzeccata, visto che pure il secondo giro di tiri è andato abbastanza bene. Il dottore si è quindi fatto nuovamente avanti proponendo a Fausto il cambio pacco. E anche stavolta il concorrente ha risposto picche, cogliendo la palla al balzo per svelare un retroscena sul numero del suo pacco:

“Le date sono tante…Io avevo un numero e ho detto se nel caso ho quel numero non cambio, ed è qua…Rifiuto l’offerta e vado avanti…”

Fausto ha accettato l’offerta di 20 mila euro, ma rinuncia a 300 mila

La spiegazione data dal concorrente di Affari Tuoi dopo aver rifiutato il cambio pacco offerto dal dottore ha lasciato davvero senza parole Stefano De Martino, il quale sui social è stato criticato da un giornalista. Terzo giro di tiri per Fausto e il fratello, i quali hanno visto sfumare la bellezza di 200 mila euro. E’ quindi tornato a farsi vivo il dottore, che per bocca del conduttore dell’ammiraglia Rai ha offerto 20 mila euro. Bella offerta, ma il concorrente non ha avuto dubbi nell’andare avanti, soprattutto perchè sul tavolo c’erano ben 300 mila euro. Alla fine però, vista la quantità maggiore dei pacchi blu ancora a disposizione, ha accettato l’offerta di 20 mila euro. Una decisione sfortunata perchè alla fine ha scoperto che se fosse andato fino in fondo tenendosi stretto il pacco con un numero così importante per lui si sarebbe portato a casa 300 mila euro.

Grande sfortuna per il concorrente di stasera del game show di Affari Tuoi

La partita è stata senz’altro avvincente, ma purtroppo poco fortunata per Fausto perchè nonostante sia andato a casa con 20 mila euro ha rinunciato alla possibilità di vincerne addirittura 300 mila. Inutile dire che la delusione per il concorrente del game show dell’access prime time di Stefano De Martino, che ieri è stato felicissimo di ‘consegnare’ 100 mila euro a Daniele del Molise, è stata tanta, visto che non è neppure riuscito a dire niente rimanendo totalmente attonito perchè mai si sarebbe aspettato un epilogo simile. Il conduttore dell’ammiraglia Rai ha quindi chiosato: