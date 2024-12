Affari Tuoi, disastro per Manuel: va alla regione fortunata e non vince nulla

Manuel della Lombardia non ha vinto nulla

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi condotta come sempre da Stefano De Martino ha giocato il concorrente Manuel che rappresenta la regione Lombardia. Manuel è un insegnante di balli caraibici, ma fa anche il disegnatore meccanico. Grande tifoso dell’Inter. Come tanti uomini pensava che il mondo del ballo fosse solo per le donne, e giocava solo a calcio, e invece poi si è dovuto ricredere. Ballando ha conosciuto Claudia, la sua attuale compagna. Una partita disastrosa che ha visto il concorrente andare alla regione fortunata dove non ha vinto neanche un euro.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Manuel

Vediamo come è andata la partita di Manuel ad Affari Tuoi: si è aperto il pacco della Puglia con dentro 30mila euro. Poi via il pacco da un euro e quello con dentro un pacco rosso importante come 50mila euro. Trovati anche i 5euro che rappresentano il biglietto della lotteria Italia. Nel pacco del Veneto sono stati trovati 15mila euro. Via anche il pacco con dentro la bellezza di 75mila euro. L’offerta del dottore è stata di 37mila euro che, dato il tabellone, è stata rifiutata dal concorrente e dalla sua compagna. Peccato che subito dopo sono stati chiamati i 100mila euro. Anche il pacco con i cento euro se n’è andato via, e anche il pacco con dentro i 20mila euro.

Stefano De Martino: “Guarda che tabellone mi hai combinato!”

Il dottore a questo punto ha offerto a Manuel di Affari Tuoi un bel cambio, ma è stato rifiutato in vista di tre tiri, che sono andati nell’ordine in questo modo: 10mila euro, il pacco rosso con dentro 300mila euro, e poi i 5000 euro. Il tabellone è terribile: da una parte quasi tutti i blu, e dall’altra soltanto più il 200mila euro. Il dottore ha invitato il concorrente a tirare ben quattro volte a fronte di un’offerta di soli 5000 euro. Rifiutati nonostante tutto. Via il pacco blu con dentro solo 500euro e i duecento euro. Altro pacco blu se n’è andato, poi via l’ultimo pacco rosso con i 200mila euro. Invece nell’ultima puntata andata in onda sono stati accettati 75mila euro.