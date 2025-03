Ilary Blasi, spoiler sul cast di The Couple: “Ci sarà coppia di nemici”

The Couple cast: la conduttrice ha dato qualche spoiler

Questa edizione del Grande Fratello ormai sta volgendo al termine. E se un reality sta chiudendo, un altro sta per iniziare. Difatti è già ufficiale che a partire dal 7 aprile tornerà Ilary Blasi alla guida di The Couple. In base alle indiscrezioni il suddetto reality dovrebbe essere una sorta di spin off del GF in cui a partecipare saranno coppie di concorrenti. E a proposito del cast si segnala che la conduttrice, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset ha rivelato che ci saranno pure coppie di nemici: “E’ un gioco che coinvolge coppie di parenti, amici, nemici…” E chi potrebbero essere questi nemici/amici? Ovviamente sui social i telespettatori hanno già fatto le ipotesi più disparate.

Ilary Blasi parteciperebbe al nuovo reality al fianco della collega e amica

Successivamente la conduttrice Mediaset, sempre come riportato dal portale di gossip Biccy.it, non ha fatto mistero che parteciperebbe volentieri al nuovo reality show The Couple in coppia con la sua amica e collega Michelle Hunziker, con la quale è andata recentemente in vacanza alle Maldive. E in questa occasione non ha fatto mistero che entrambe sarebbero molto agguerrite:

“Che coppia saremmo io e Michelle in questo nuovo reality? Siamo due competitive…”

La Blasi si è poi detta certa che con la Hunziker potrebbero partire come amiche nel nuovo reality per diventare ben presto però nemiche perchè molto competitive: “Partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche…Dovremmo fare un’alleanza…Comunque quella più sportiva è Michelle, a mani basse. Io sono quella più stratega e anche rosicona…” Chi saranno i concorrenti del nuovo programma? In base alle indiscrezioni pare sia in lizza pure Lory Del Santo, anche se deve convincere il fidanzato Marco Cucolo.

The Couple, la conduttrice ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Michelle Hunziker

Ilary Blasi, come ha riportato Biccy.it, ha poi parlato del suo rapporto d’amicizia con la collega e conduttrice dell’ammiraglia Mediaset con cui ha passato recentemente le vacanze alle Maldive. Cosa ha detto? Ha confessato che il loro bel rapporto è nato in Sardegna:

“La scintilla tra noi è nata in vacanza in barca in Sardegna…Quando ci siamo conosciute erano già finiti tutti i casini per entrambe…”

E proprio nella mamma di Aurora Ramazzotti che l’ex moglie di Francesco Totti ha trovato una vera e propria spalla: “Per me l’amicizia non è sentirsi tutti i giorni o stare fisicamente insieme…Essere amiche vuol dire che, anche se non ti senti per un po’, sai che una persona c’è e questo è il valore aggiunto…”