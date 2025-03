Javier Martinez si mette contro gli Zelena: “Non voglio passare per bigotto, ma…”

Javier Martinez: “Non per forza la coppia omosessuale deve essere quella più tifata da tutti”

Mai mettersi contro i fandom tossici, soprattutto se si ha avuto la fortuna di arrivare a due puntata dal finale: si sta facendo riferimento a Javier Martinez, l’uomo più odiato dagli Zelena, coloro che vivono in un mondo fatto di illusioni dove esprimono i loro pensieri su Zeudi Di Palma e Helena Prestes come se non si fossero mandate a quel Paese soltanto un attimo fa. Tra le due non ci potrà mai più essere un’amicizia, figurarsi una storia d’amore come la sognano loro. In uno sfogo improvviso il pallavolista si è così espresso: “Non voglio passare per bigotto, ma il fatto che siamo in un periodo storico, in cui giustamente questa cosa deve avere luce perché è giusto che le persone si esprimano liberamente dal punto di vista sessuale, non per forza la coppia omosessuale deve essere quella più bella e tifata da tutti”.

Il concorrente del Grande Fratello: “L’ho presa male su Zelena”

I fandom tossici hanno contribuito alla rovina del Grande Fratello, ma questo da anni, mica solo da quest’ultima edizione che si concluderà fortunatamente lunedì 31 marzo. “L’ho presa male su Zelena e sui loro aerei perché se tu vuoi bene a entrambe, ma non vogliono stare insieme, no devi forzarle, se no è un discorso egoista”, così si è espresso Javier Martinez, che è fidanzato con la modella brasiliana e che non può sperare di arrivare fino in fondo perché i fandom sono intenzionati a mandare in finale Chiara e forse Shaila così da concludere una delle peggiori edizioni di sempre.

Grande Fratello: per Javier i fandom l’hanno screditato

Quando gli aerei mandato dai fandom hanno portato il messaggio che Helena aveva un sorriso più luminoso con Zeudi rispetto a quello che ha con Javier, quest’ultimo si è risentito, arrivando a dire che lo hanno screditato agli occhi appunto della sua fidanzata. Basterebbe non crearsi dei castelli di carta, tifare come allo stadio per delle reazioni inesistenti, e tutto filerebbe molto più liscio, e si vivrebbe una vita migliore. Intanto Zeudi è ormai lontana da Shaila e Lorenzo mentre Shaila ha definito burattino Javier.