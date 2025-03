Storie Italiane, Eleonora Daniele festeggia in diretta: “Complimenti alla Rai”

Oggi la conduttrice ha chiuso la trasmissione facendo i più grandi complimenti alla Rai

E’ terminata anche questa nuova puntata di Storie Italiane. E ovviamente pure stavolta Eleonora Daniele ha posto le sue attenzioni su tanti casi di cronaca nera, e non solo. Difatti proprio sul finire della diretta ha anche imbastito un talk show per parlare con i suoi numerosi ospiti in studio dell’argomento legato al fatto di diventare genitori in tarda età. Finito anche questo spazio la conduttrice, prima di salutare il pubblico a casa e dare appuntamento a domani con l’ultima puntata settimanale, ha voluto cogliere la palla al balzo per fare i più sinceri complimenti alla Rai perchè ieri sera l’ammiraglia ha sbancato negli ascolti grazie allo show evento di Roberto Benigni, Il Sogno: “Facciamo davvero grandi complimenti alla Rai…”

Ottimi ascolti registrati da Roberto Benigni ieri sera con il suo evento: le parole della presentatrice

Eleonora Daniele ha poi preso il suo telefonino per leggere gli ascolti ottenuti da Roberto Benigni con il suo Il Sogno, asserendo però di essere già venuta a conoscenza che sono davvero eccellenti sotto ogni punto di vista:

“Mi dicono che sono stati fatti ascolti importantissimi…Mettetemi la foto di Benigni…”

E un attimo dopo la presentatrice di Storie Italiane, la quale ieri ha dato la triste notizia della morte di Nadia Cassini, ha svelato al pubblico a casa sintonizzato a quell’ora sull’ammiraglia Rai che ieri sera Benigni ha totalizzato il 28% di share con oltre 4 milioni di telespettatori: “Ieri sera Il Sogno prima serata Rai Uno ha totalizzato il 28.01% di share con 4 milioni 396 mila spettatori…Complimenti alla Rai e a Roberto Benigni…” A quel punto i presenti in studio non hanno potuto far altro che applaudire.

Eleonora Daniele ha celebrato anche i suoi eccellenti risultati

Ma non è finita qua perchè sempre la conduttrice di Storie Italiane si è poi ritagliata un piccolo momento per ringraziare sentitamente il pubblico a casa che non ha mai fatto mancare l’affetto, visti gli ottimi ascolti ottenuti soprattutto in questo periodo (anche la puntata di ieri del suo rotocalco mattutino di Rai Uno è stata seguita mediamente nella prima parte da 971 mila spettatori a casa con uno share pari al 22.52%, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 929 mila con il 18.53% riuscendo a far meglio del diretto competitor rappresentato da Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi):