Temptation Island 2025 cambia location: Is Morus Relais chiude i battenti

L’Is Morus Relais (location di Temptation Island) ha chiuso i battenti

Una doccia fredda per tutti i fan di Temptation Island: l’Is Morus Relais, storica location, ha chiuso i battenti e per questo si dovrà cercarne una che possa essere all’altezza di un programma così seguito e amato dal pubblico italiano. Ma quando si è scoperto tutto ciò? Ad accorgersene è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair: “Trasloco in corso per il viaggio dei sentimenti tv che cambia casa”. Ora la produzione dovrà avere a che fare con centinaia e centinaia di proposte in tutta Italia per fare da cornice a quello che è il programma dell’estate per eccellenza.

Temptation Island 2025 costretto a cambiare location

“In Sardegna è stato venduto il famoso Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula. Fioccano da tutta Italia le proposte per la casa di produzione Fascino che sta appunto cercando una nuova location per il reality”: così si legge sul magazine Vanity Fair. La Fascino di Maria De Filippi sceglierà di nuovo una location di mare oppure spiazzerà il pubblico proponendo magari un luogo immerso tra le montagne o ancora tra le colline, magari fiorentine o marchigiane? Chissà, intanto i fan più abitudinari saranno infelici dopo questa notizia perché ormai ci si era abituati alla location sarda. Comunque lo spettacolo deve continuare, è una regola.

Anticipazioni Temptation Island: si cercano le coppie per la nuova edizione

Intanto che la produzione di Maria De Filippi è impegnata nella ricerca di una nuova location dove realizzare Temptation Island 2025, e non si sa se si sceglierà una località di mare o altro, con la speranza che si trovi un posto dove fare il classico falò di confronto, ecco che in onda su Canale5 Raffaella Mennoia alla fine di Uomini e Donne annuncia che si stanno cercando coppie che partecipino alla nuova edizione, che punta a essere già il programma dell’estate, come lo è ogni anno. Coppie che decideranno di mettersi in gioco con la speranza di poter in qualche modo entrare nel mondo dello spettacolo. A condurre ci sarà ancora una volta il buon Filippo Bisciglia.