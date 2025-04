Alfonso Signorini si espone: “Stefania Orando trattata male al Grande Fratello”

Stefania Orlando difesa da Tommaso Zorzi

Nell’ultima puntata del programma web Boom Alfonso Signorini ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il vincitore della quinta edizione della versione vip del Grande Fratello, Tommaso Zorzi. E in questa occasione il presentatore ha subito colto la palla al balzo per chiedergli un suo parere sul percorso nella casa più spiata dagli italiani della sua amica Stefania Orlando (per lei è stata infatti la seconda volta che ha partecipato al reality show). E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito dichiarato di aver visto che alcuni concorrenti l’avrebbero un po’ maltrattata: “Si, l’hanno bistrattata poverina…”

Alfonso Signorini ha ammesso che la concorrente del Grande Fratello è stata maltrattata

A questo punto il conduttore del reality show dell’ammiraglia Mediaset, sempre in questo intervento nel suo programma web Boom, non ha nascosto di pensarla allo stesso modo di Tommaso Zorzi: “Si, è vero…L’hanno maltrattata…” Detto questo il presentatore di Canale 5, il quale si è espresso su Shaila Gatta dopo tutte le polemiche scoppiate a causa dell’improvvisa rottura con Lorenzo Spolverato, ha però tenuto a dire che la gieffina ha comunque tirato fuori le unghie in ogni occasione riuscendo a difendersi molto bene: “L’hanno maltrattata, però c’è da dire che si è difesa bene…” E in effetti c’è da dire che la Orlando non è passata affatto inosservata nella casa più spiata dagli italiani, visto che non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione.

Simpatico botta e risposta tra il conduttore e l’ex vincitore del Grande Fratello

Nel programma web Boom c’è poi stato un simpatico botta e risposta tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi. A lanciare la provocazione è stato il presentatore del GF, il quale ha fatto presente di aver visto proprio bene quest’ultimo a fare le sponsorizzazioni sui social: “Come fai tu la marche**a…Sei convincente…” E la pronta risposta di Zorzi non si è fatta attendere: “Collaboro con Aziende con cui ho a che fare davvero nella vita…Per noi quando arriva il bonifico tutto è più roseo, no?” E il giornalista ha quindi risposo un po’ sornione: “Il bonifico fa ovviamente la differenza, eh…” Zorzi ha allora controbattuto: “Tira più un bonifico che un carro di buoi…” Il botta e risposta tra i due è poi durato ancora per altri minuti facendo capire che nonostante la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello risalga ad anni fa il rapporto tra loro continua ad essere eccellente.