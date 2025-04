Giorgia Villa si espone su Irma Testa a The Couple: “Avrei voluto baciare te”

Giorgia Villa avrebbe voluto baciare Irma durante il gioco della bottiglia

Quando al Grande Fratello è esploso il flirt tra Zeudi e Helena i social sono stati presi d’assalto da persone ossessionate dalla loro coppia al fine di poter sessualizzarle e idealizzarle in ogni loro comportamento; cosa che i fan dell’ex Miss Italia stanno continuando a fare da quando ha aperto il suo canale YouTube per cercare di capitalizzare la sua popolarità acquisita all’improvviso. Ecco, dunque, che ogni accenno a una storia tra due donne fa rizzare le antenne al popolo del web. Giorgia Villa, scherzando, ha voluto provocare Irma Testa dicendole chiaramente che durante il gioco della bottiglia “volevo baciate te, invece ora mi tocca trovarmi un altro”.

Irma Testa risponde alla provocazione di Giorgia: “Mi offrirò volontaria”

Sarebbe stato interessante il gioco della bottiglia dato che le scintille sono sempre dietro l’angolo, in particolar modo quando si parla di Giorgia Villa e Irma Testa: la prima ha detto chiaramente che avrebbe voluto baciarla, ma come ha risposto la seconda? “Mi offrirò volontaria”. Ovviamente tutto si è svolto nell’ambito dello scherzo, anche perché Irma è felicemente fidanzata e non andrà a mettere a repentaglio la sua storia per un bacio dato nella casa di The Couple, che peraltro è un pure un reality show flop in tutti i sensi.

The Couple: Irma Testa e la confessione sul suo coming out

In un mondo ideale non ci sarebbe neanche il bisogno del coming out perché se ci si ferma a pensare un attimo gli eterosessuali sono forse costretti a farlo? No, quindi anche gli omosessuali non dovrebbero essere tenuti: la sfera intima e sessuale non dovrebbe importare a nessuno. Tutti dovrebbero essere liberi di esprimersi e di amare chiunque. A The Couple è stato fatto un bel discorso sull’orientamento sessuale senza mettere su un baraccone come successo al Grande Fratello: Irma Testa ha parlato del suo coming out dicendo che ci sono molti più pregiudizi nella società che non nel mondo dello sport dal quale proviene. Per molti l’omosessualità è una macchia, ma per lei non lo è affatto, e ha sempre camminato a testa alta.