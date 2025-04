Verissimo: Lorella Cuccarini e Emanuel Lo raccontano l’esperienza ad Amici

Lorella Cuccarini pronta a festeggiare i suoi 40 anni di carriera

Nella puntata di oggi di Verissimo c’è stata un’intervista doppia a Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che sono entrambi dei professori ad Amici 24 (rispettivamente di canto e bello) con la speranza di poter portare alla vittoria i loro allievi che sognano di far parte del magico mondo dello spettacolo. Ma cosa hanno raccontato a Verissimo? La prima a partire è stata Lorella Cuccarini, che a fine anno festeggerà i 40 anni di carriera, semre con riconoscenza e ironia: “Spero che ci siano ancora tanti anni davanti. Ma se da bambina qualcuno mi avesse detto della carriera straordinaria fatta non gli avrei creduto. Sono fortunata. Sono ancora quella ragazza di vent’anni, ma soffro internamente, fino a quando non mi azzopperà qualcuno. Per fortuna ci sono i fisioterapisti”.

Emanuel Lo scherza: “A un certo punto il corpo si usura”

“Amici programma lunghissimo, certi pezzi li ricordi, altri li perdi, altri si incastrano” ha raccontato Emanuel Lo a Verissimo, “un bel viaggio. L’ho saputo a 4 anni che volevo ballare. Quando nasci ballerino, anche se non balli, sei un ballerino. La danza ovunque”. E poi Silvia Toffanin gli ha fatto i complimenti per le sue esibizioni dove ha messo in mostra i pettorali. Lui ha scherzato dicendo che “il corpo si usura” a un certo punto. E ha fatto una battuta su Anna Pettinelli: “Ha messo la quinta. Ha iniziato a crederci. Da una parte mi piace dall’altra mi spaventa”.

Verissimo: Emanuel Lo riceve una lettera da parte di Giorgia

Nonostante Lorella Cuccarini sia una cantante e una ballerina, i suoi numerosi figli non hanno seguito la sua carriera, e lei è contenta perché è importante che facciano quello che vogliono e che inseguano con energia i loro sogni. Anche Emanuel Lo deve mettersi il cuore in pace che suo figlio Samuel ama solo il calcio. Poi è arrivata una lettera da parte di Giorgia, la sua compagna: “Sei sensibile con un animo profondo e gentile. A casa, però, sei un disastro. Ti si può perdonare perché sei un padre straordinario. Dopo tutti questi anni sappiamo ancora sorprenderci. Stasera vuoi mangiare carboidrati o proteine?”. Intanto ieri Chiamamifaro è stato eliminata dalla scuola di Amici 24.