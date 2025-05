Affari Tuoi: beffa per Enrico che accetta 30.000€, ma nel pacco ne aveva 300.000

Il concorrente non ha ceduto rifiutando le prime due offerte del dottore

E stasera è toccato al concorrente del Piemonte giocare con Stefano De Martino. Ovviamente il conduttore di Affari Tuoi gli ha subito chiesto di presentarsi e di svelare con chi ha deciso di affrontare questa sfida. Enrico ha quindi rivelato di aver voluto al suo fianco la mamma. Detto questo l’ex marito di Belen Rodriguez ha allora dato il via alla partita con i primi sei lanci. La fortuna non ha però strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che ha trovato subito dei pacchi rossi contenenti cifre importanti. Finita la prima serie di tiri si è fatto vivo il dottore del game show dell’ammiraglia Rai che ha offerto al piemontese 30 mila euro. Un’ottima cifra per essere la prima offerta, ma il pompiere ha detto no. Tre nuovi tiri per quest’ultimo, il quale ha purtroppo trovato anche il pacco contenente 100 mila euro. Da lì a poco si è quindi fatto vivo il dottore, che ha offerto il cambio pacco. E anche stavolta la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, il concorrente del Piemonte ha deciso di cambiare pacco

Stefano De Martino ha allora chiesto a Enrico del Piemonte di fare altri tre tiri. E quest’ultimo ha trovato nell’ordine 200, 5 e infine 0 euro. Insomma sicuramente stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla parte del concorrente, il quale ha quindi ricevuto un’offerta di 30 mila euro da parte del dottore per un tiro. Dopo averci riflettuto attentamente ha però detto no. Nuovo tiro per lui che ha trovato 15 mila euro. Il dottore, a fronte di un tabellone ancora molto favorevole per il concorrente piemontese, gli ha quindi offerto di cambiare pacco per due tiri. E stavolta ha accettato andando a prendersi il pacco numero 10. Scelta questa che si è rivelata giusta perché ha poi scoperto di avere nel pacco solo 5 mila euro. Con il secondo tiro ha poi trovato pure 75 mila euro.

Enrico del Piemonte ha accettato l’offerta di 30 mila euro

Arrivati a questo punto della partita il dottore si è fatto nuovamente vivo offrendo 30 mila euro. E dopo un’attenta analisi il concorrente, con le lacrime agli occhi, ha rivelato di aver deciso di accettare l’offerta. Stefano De Martino, che giorni fa ha assistito alla pessima partita di Paolina del Lazio, ha allora ricevuto subito la telefonata del dottore di Affari Tuoi. E quest’ultimo ha fatto sapere che mai si sarebbe aspettato che il concorrente accettasse così facilmente. E purtroppo questa decisone si è rivelata essere poco fortunata, visto che Enrico se avesse deciso di continuare si sarebbe portato a casa 300 mila euro.