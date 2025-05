Affari Tuoi: Paolina del Lazio va via senza niente, male la regione fortunata

Inizio di partita chiaroscuro per la concorrente del Lazio

In questa speciale serata dedicata al Conclave è toccato alla concorrente del Lazio giocare ad Affari Tuoi. Paolina, dopo essersi presentata, ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco la sorella Noemi. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dare il via alla partita di stasera con i primi sei lanci. L’inizio non poteva essere migliore per la flautista laziale, visto che ha trovato più pacchi blu rispetto ai rossi. Ed ecco farsi vivo subito il dottore con un’offerta di 38 mila euro. Offerta ritenuta buona, ma che non ha convinto Paolina a fermarsi. Tre nuovi tiri per lei in cui ha trovato nell’ordine 100 mila, 75 mila e infine 50 mila euro. Una tripletta decisamente horror per la concorrente, la quale ha ricevuto la seconda offerta del dottore di cambiare pacco. Anche stavolta la flautista ha detto no.

Affari Tuoi, si è messa male per la concorrente laziale

Stefano De Martino ha quindi chiesto a Paolina del Lazio di fare altri tre tiri. E purtroppo la fortuna non ha strizzato l’occhio della sua parte perchè ha trovato il pacco rosso contente 300 mila euro. Ha allora ritelefonato il dottore del game show dell’ammiraglia Rai offrendo alla concorrente un nuovo cambio pacco. Ma anche stavolta la ragazza ha detto no. Nuovo tiro per lei, che ha purtroppo trovato un nuovo pacco rosso. Motivo per cui la situazione si è parecchio complicata con due soli pacchi rossi da una parte e ben cinque blu dall’altra. A questo punto il dottore le ha offerto 14 mila euro, ma la concorrente ha detto no: “Me la voglio giocare fino in fondo…Stare qui per me è un sogno…”

Paolina del Lazio alla regione fortunata, ma non ha vinto niente

Il conduttore di Affari Tuoi, che lunedì scorso ha ‘consegnato’ 32 mila e 500 euro a Anna della Puglia, ha cercato di aiutare Paolina con un rito scaramantico. Niente da fare perchè con il nuovo lancio ha trovato 5 mila euro rimanendo con l’unico pacco rosso di 200 mila euro. A questo punto il dottore del game show ha proposto di cambiare il pacco per due tiri. E stavolta ha accettato. Avrà fatto bene? Purtroppo per lei non è cambiato niente perchè ha perso pure la possibilità di vincere 200 mila euro. Motivo per cui Stefano De Martino le ha detto che adesso l’unica sua possibilità per portarsi a casa i soldi è di andare alla regione fortunata. Per 100 mila euro ha scelto la Liguria. E anche stavolta le è andata male. Ha quindi avuto la seconda e ultima chance di scegliere la regione fortunata per portarsi a casa almeno 50 mila euro affidando le sue speranze all’Umbria. Il lieto fine non c’è però stato perchè la ragazza non ha indovinato.