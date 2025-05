Floriana Secondi a Belve: “Ho portato mio figlio Domiziano da un esorcista”

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 19, 2025 , in Personaggi Tv

Floriana Secondi ha portato suo figlio Domiziano da un esorcista

Non si finisce mai di scoprire lati dei personaggi del mondo dello spettacolo soprattutto quando si lasciano andare a interviste a cuore aperto come può essere Belve di Francesca Fagnani. Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda nella serata di domani ci sarà un’intervista all’ex gieffina Floriana Secondi, che ha parlato del suo rapporto conflittuale con il figlio Domiziano: “A tre anni mi disse ‘L’erba sono i capelli del mondo’, avevo paura”. Quindi cosa ha fatto? Lo ha portato da un esorcista. Follia.

L’ex del Grande Fratello a Belve: “Da adolescente mi sentivo sola”

Poi Floriana Secondi a Belve ha avuto modo di parlare anche della sua infanzia e della sua adolescenza: ”Da adolescente, quando sono uscita. Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano. Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo. Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io”. Basti pensare che lei ha vissuto ben 14 anni in un collegio perché la madre, dopo la separazione, ebbe dei seri problemi con la tossicodipendenza e la prostituzione.

Belve: Francesca Fagnani ha messo alla prova Floriana Secondi

Si sa che Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello, è romana d’hoc, ma Francesca Fagnani nello studio di Belve ha voluto metterla alla prova chiedendole di elencare i Sette Colli. Peccato che non ci sia riuscita proprio benissimo, ma poco male perché ha scherzato con la conduttrice dicendole che sapeva che le avrebbe fatto delle domande di cultura generale e quindi “ho paura”. E poi le ha fatto delle domande di matematica, uno dei suoi tasti dolenti. L’appuntamento con il talk show di Rai2 è per domani sera, e ci sarà anche l’intervista a Raz Degan, che farà molto discutere.