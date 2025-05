Stefano De Martino ricorda la sua esperienza all’Isola: “Non ero sereno”

Il conduttore di Affari Tuoi è tornato a parlare del suo addio ad Amici

Stefano De Martino ha avuto il piacere di essere ospite del podcast di Marcello Sacchetta. E in questa circostanza ha parlato un po’ di tutto senza tanti peli sulla lingua. Ad un certo punto il presentatore dell’ammiraglia Rai ha anche affrontato il tema legato al periodo in cui ha condotto il daytime di Amici. E a tal proposito ha rivelato di aver deciso di abbandonare per approdare in Honduras per fare l’inviato de L’Isola dei Famosi. Una scelta sicuramente sofferta, ma che l’ex marito di Belen Rodriguez ha ritenuto necessaria per la sua carriera:

“Quella cosa è stata veramente difficile…L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze…”

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sulla sua esperienza nei panni di inviato de L’Isola

Successivamente il conduttore di Affari Tuoi ha quindi confessato a Marcello Sacchetta che il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi come conduttore, ma nel momento in cui si è trovato all’Isola dei Famosi non è stato facilissimo:

“C’era il sogno di rendersi indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti…Quello era un piccolo step, ma è stato complicato perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo…”

Motivo per cui il presentatore del game show dell’access prime time di Rai Uno, il quale ha ‘consegnato’ ieri sera 62 mila euro alla concorrente della Lombardia, non ha nascosto che quel periodo non l’ha vissuto bene: “Ero parecchio sotto pressione, non ero sereno…”

Il presentatore Rai ha confessato di avere un piano B per quanto riguarda il suo lavoro

Stefano De Martino, sempre in questo suo intervento nel podcast di Marcello Sacchetta, ha poi confidato di avere pure un piano B lavorativamente parlando:

“Il mio piano B sarebbe lavorare nella parte produttiva degli spettacoli…Mi piacerebbe produrre spettacoli per altri…”

L’ex marito di Belen Rodriguez ha poi fatto presente che qualche proposta l’ha già avuta in tal senso: “È capitato già che qualcuno me l’abbia chiesto…” Ma cosa fa prima di andare in scena? Quest’ultimo ha confessato di videochiamare sempre il figlio Santiago perchè l’unico che riesce sempre a riportarlo alla realtà delle cose: “Quasi sempre prima di iniziare a fare qualcosa videochiamo mio figlio ed é il mio modo per riagganciarmi alla mia vita normale…Mi tranquillizza e mi piace informarlo di quello che faccio…” Finito lo spettacolo ha poi rivelato di riunirsi con gli autori per fare il punto della situazione.