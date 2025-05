Temptation Island, è ufficiale: scelta la nuova location dopo la Sardegna

La prossima edizione di Temptation Island sarà in Calabria

Circa un mese fa è stato riportato che Is Morus Relais in Sardegna ha chiuso. A farlo notare è stato il magazine Vanity Fair. E ovviamente è stato anche fatto presente che il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia deve per forza di cose trovarsi una nuova location. Location questa che è stata ufficialmente trovata. A rivelarlo è stato il portale di news IlReggino.it. Difatti il suddetto sito web ha svelato di essere venuto a conoscenza che sarà la Calabria ad ospitare la nuova edizione del reality prodotto da Maria De Filippi.

Il reality show delle tentazioni ha finalmente trovato una nuova casa dopo la Sardegna

Ma non è finita qua perchè sempre il portale web IlReggino.it ha anche rivelato che il resort scelto come location della nuova edizione di Temptation Island si trova a Guardavalle Marina. Secondo sempre le indiscrezioni raccolte dal sito la produzione del programma condotto da Filippo Bisciglia sarebbe già all’opera da settimane in questo resort per mettere tutto a punto in attesa dell’inizio delle riprese (probabilmente la macchina operativa del programma dell’ammiraglia Mediaset si metterà in moto a fine maggio o a inizio giugno, come tutti gli anni).

Anche in questa stagione tv ci saranno due edizioni del reality show?

Una volta appurato che Temptation Island dopo la chiusura dell’Is Morus Relais in Sardegna ha trovato una nuova location il portale IlReggino.it ha anche svelato che le riprese dovrebbero durare ben due mesi. E questo vorrebbe dire anche ci sarà sia la versione estiva che quella autunnale presentata sempre da Filippo Bisciglia:

“Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente…”

Adesso c’è solo da capire chi metterà a dura prova il proprio amore accettando di affrontare questo percorso nei sentimenti. Non è dato ovviamente saperlo al momento, anche se ormai sono mesi che circolano i promo su Canale 5 in cui viene fatto presente che la redazione sta cercando coppie che non hanno figli e che non sono sposate. E chissà chi saranno i tentatori. Ogni edizione ha sempre avuto qualche faccia nota che arriva direttamente dal mondo di Uomini e Donne. Ci saranno ben presto ulteriori news nelle prossime settimane sulla nuova edizione del reality delle tentazioni?