Alessandra Viero su Pomeriggio 5 News: “Sono molto curiosa di sperimentare”

Alessandra Viero felice di poter sperimentare

Quasi due settimane fa Myrta Merlino si è congedata dal pubblico per le classiche vacanze estive lasciando il suo Pomeriggio Cinque alle sapienti mani di Alessandra Viero. Si segnala che quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. E in questa circostanza non ha nascosto di essere particolarmente felice di aver avuto questa grande opportunità da parte di Mediaset di potersi mettere alla prova con argomenti diversi dal solito (d’altronde a Quarto Grado parla solo di cronaca nera): “Sono curiosa di sperimentami in argomenti per me diversi…” E sul rotocalco pomeridiano di Canale 5 non ha nascosto di consideralo un mix tra emozione e voglia di raccontare quello che succede quotidianamente in Italia:

“Non manca poi uno spazio legato alla denuncia di ingiustizie quotidiane: chi subisce truffe, soprusi, chi non ha voce…”

La giornalista ha rivelato di essersi fatta un’idea chiara del pubblico di Pomeriggio 5 News

Le è stato poi chiesto che idea si è fatta del pubblico pomeridiano. E Alessandra Viero, che in questi primi giorni è riuscita a prendersi le sue soddisfazioni ottenendo ottimi ascolti su Canale 5, ha subito rivelato di essersi accorta che il pubblico pomeridiano è molto attento:

“Ha voglia di capire, di distinguere il vero dal falso, ma anche di sentirsi in compagnia…”

Quest’ultima ha poi confessato di avere ben chiaro che ovviamente il pomeriggio è considerato da tanti ‘casa e condivisione’.

Myrta Merlino ha dato preziosi consigli alla presentatrice

La giornalista del magazine Oggi ha poi chiesto ad Alessandra Viero se ha avuto consigli dalla Merlino, la quale pare non sarà più alla guida di Pomeriggio Cinque nella prossima stagione televisiva (si sussurra che verrà sostituita da Gianluigi Nuzzi). E la Viero ha rivelato che la Merlino è stata molto carina nei suoi confronti:

“Si, mi ha mandato messaggi affettuosi…E’ stata molto generosa e mi ha fatto un grande in bocca al lupo…”

Successivamente la giornalista ha colto la palla al balzo per chiedere alla conduttrice Mediaset come passa il tempo libero fuori dalla Tv. La presentatrice di Pomeriggio 5 News ha svelato di passarlo molto con la famiglia: “Mio marito, mio figlio e i miei genitori in Veneto sono i primi fan…” Ma qual è il suo sogno nel cassetto? La Viero a tal proposito ha rivelato di voler continuare a fare la giornalista: “Ogni inchiesta o intervista ti lascia qualcosa…Ogni persona che incontri è un’occasione per imparare…”