Marco Liorni confermato a L’Anno che verrà: “Ci saranno delle novità”

Il conduttore ancora alla guida del Capodanno dell’ammiraglia Rai

Marco Liorni ha da poco concluso una stagione televisiva pregna di grandi soddisfazioni, soprattutto grazie al successo ottenuto alla guida dell’ultima edizione de L’Eredità. E forse proprio perchè gli spettatori a casa hanno dimostrato grande affetto nei suoi confronti che l’Azienda Pubblica Televisiva pare abbia deciso di riconfermarlo alla conduzione dell’evento del Capodanno di Rai Uno, L’Anno che verrà. A lanciare lo scoop è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica sull’ultimo numero del periodico Chi:

“Per il conto alla rovescia Rai Uno ha scelto ancora una volta Marco Liorni…Dopo il grande successo sarà ancora una volta il volto de L’Eredità a condurre L’Anno che verrà…”

Ci saranno novità nella nuova edizione de L’Anno che verrà

Ma non è finita qua perchè Giuseppe Candela, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Chi, dopo aver svelato che Marco Liorni sembra abbia già ottenuto la riconferma alla guida del Capodanno di Rai Uno, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro retroscena. Di cosa si tratta? Pare che ci saranno non poche novità nella nuova edizione dell’evento che si dovrebbe comunque tenere sempre in Calabria, salvo ovviamente colpi di scena dell’ultimo minuto:

“Sarà sempre in Calabria, ma con alcune novità in arrivo molto presto…”

E chissà se queste novità verranno svelate venerdì prossimo nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26 a Napoli.

La stagione televisiva di Marco Liorni

Come detto precedentemente è ormai terminata quest’ultima stagione televisiva per il conduttore con l’ultima puntata di sabato scorso dello show Chi può batterci? Andando nel dettaglio L’Eredità ha riscosso un grande successo lasciando con il cerino in mano l’agguerrita concorrenza. Ha poi condotto L’Anno che verrà in prima serata su Rai Uno ottenendo ottimi risultati (l’evento è infatti stato seguito mediamente da 5 milioni e 383 mila spettatori a casa con uno share pari al 36.79%). In pieno inverno ha invece condotto nel sabato sera dell’ammiraglia Rai la terza edizione di Ora o mai più ottenendo una media di 2 milioni e 248 mila telespettatori con il 16.48% di share). Il 2 maggio scorso ha invece condotto sempre il sabato sera sull’ammiraglia dell’Azienda Pubblica Tv uno speciale de L’Eredità (L’Eredità – Tutti in viaggio) ottenendo poco più di 2 milioni di spettatori con il 13.80% do share non riuscendo a scalfire il grande successo di Amici di Maria De Filippi. In queste ultime settimane è poi tornato nel prime time della rete con lo show Chi può batterci? intrattenendo una media di 1 milione e 856 mila telespettatori con uno share del 14.70%.