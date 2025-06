Valeria Marini a Da noi a ruota libera: “Mi candido come giudice di un talent”

Valeria Marini si candida come giudice in un talent show

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Da noi a ruota libera con la conduzione di Francesca Fialdini e per l’occasione è stata ospite Valeria Marini, che ha parlato della sua carriera e anche della sua attuale vita sentimentale. Dopo la sfortunata avventura nel cast de Ne vedremo delle belle, che è stato un flop di Carlo Conti, ora vorrebbe “fare un giudice in u talent”, quindi si sta candidando in maniera ufficiale. La domanda però è la seguente: cosa potrebbe giudicare?

La showgirl a Da noi a ruota libera: “Beautiful? Non mi daranno l’Oscar”

Ebbene sì, Valeria Marini ha fatto un piccolo cameo in Beautiful, a differenza di Cristiano Malgioglio che ha detto che il regista era impazzito per lui, ma non si è più fatto nulla, un po’ come tanti non credono al fatto che si sposerà con il suo fidanzato turco a cui dovrebbe pure lasciare l’eredità. Comunque sia la showgirl ha raccontato dalla Fialdini la sua esperienza sul set della soap più seguita al mondo: “Ho interpretato me stesso.non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza”.

Valeria Marini e la sua situazione sentimentale: “C’è qualcuno”

Non ha avuto molta fortuna in amore, Valeria Marini, basti pensare al suo matrimonio, eppure non si è mai arresa e la sua intenzione è di trovare un uomo vero che sappia amarla per quella che è. Nello studio del programma condotto da Francesca Fialdini la showgirl ha confessato che “sì, c’è qualcuno nella mia vita”. Non è scesa in ulteriori dettagli, quindi il gossip si è fermato qua, ma ora che il silenzio è stato rotto i giornali e i siti si metteranno all’opera per scoprire qualcosa in più sulla sua nuova frequentazione. L’intervista si è chiusa con l’ironia (sta aiutando sua madre): “Sotto un post qualcuno mi ha scritto ‘Sei ridicola, hai ritoccato il video’. Ma come si fa a ritoccare i video? È impossibile! Gli ho risposto: ‘Se mi insegni come si fa…’. Alla fine in questi casi vince sempre l’ironia, il riderci su”.