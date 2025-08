Al Bano torna alla carica con il Festival di Sanremo: “Voglio garanzie”

Il cantante ha rivelato che al momento non pensa al Festival

In queste ultime settimane Al Bano è finito al centro dell’attenzione a causa della sua decisione di cantare in Russia. Quest’ultimo è stato infatti travolto dalle polemiche, anche se ha cercato di spiegare le sue ragioni sia a La volta buona che a Pomeriggio Cinque News. Il cantante ha poi fatto parlare nei mesi scorsi anche per la sua ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, tanto che alla fine ha anche confessato che per l’amarezza non si presenterà più. Ma terrà fede alla sua promessa? A LaPresse ha rivelato che al momento non sta pensando all’evento:

“Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato…”

Al Bano vorrebbe delle garanzie per partecipare all’evento musicale

Tuttavia l’ex marito di Romina Power, sempre in questa intervista a LaPresse, non ha escluso totalmente la possibilità di presentare uno o più brani alla commissione selezionatrice del Festival di Sanremo di Carlo Conti, anche se ha tenuto a dire che vorrebbe delle garanzie: “Tuttavia attendo garanzie…” Il compagno di Loredana Lecciso, il quale ha recentemente cantato per i russi in Liguria, ha poi confessato che qualora proponesse una canzone e non venisse selezionata non se la prenderebbe più di tanto continuando ad andare dritto per la sua strada: “Se non mi vogliono non mi interessa nulla…”

L’artista ha confessato di confidare che alla fine il Festival si farà a Sanremo

LaPresse ha poi fatto presente ad Al Bano che potrebbe esserci anche la possibilità che il prossimo Festival non verrà fatto a Sanremo a causa della querelle scoppiata con la Rai. E a tal proposito il padre di Jasmine Carrisi ha subito dichiarato di credere che l’evento musicale più importante di Italia non dovrebbe assolutamente lasciare al cittadina ligure perchè sarebbe un errore enorme. Motivo per cui l’artista di Cellino San Marco ha confidato che tra le due parti ci possa essere ben presto un accordo:

“Fare il Festival lontano da Sanremo è sbagliatissimo…Devono trovare a tutti i costi un accordo…Il Festival è nato a Sanremo e deve resistere a Sanremo…È un elemento storico…”

Eppure si segnala che ci sono già città che hanno avanzato la propria candidatura per organizzare l’evento. Tra queste infatti ci sono in lizza Viareggio, Torino, Rimini, una località tra le varie della Costiera Amalfitana. E poi pure Sorrento e Senigallia hanno manifestato interesse.