Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne come sta? “Scoperto un piccolo problema”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Scoperto un piccolo problema”

Senza dubbio tra i protagonisti di Uomini e Donne che più sono entrati nel cuore del fan c’è Riccardo Guarnieri che sembra aver trovato l’amore dopo anni di ricerca. Invece la sua ex Ida Platano è ancora single. Intanto sui social l’ex cavaliere non ha parlato della sua situazione sentimentale bensì legata alla salute: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo. Siete in tantissimi, rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile”.

Riccardo Guarnieri attacca gli haters: “Alla vostra malattia non c’è rimedio”

“Invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio”: questo lo sfogo di Riccardo Guarnieri, ex cavaliere di Uomini e Donne, contro gli haters che non sanno far altro che rigurgitare sui social odio e chi ne ha più ne metta. L’arma migliore? L’indifferenza. Basterebbe non calcolarli manco per sbaglio e forse la finirebbero di intasare i social dei loro pensieri non richiesti.

Uomini e Donne, Riccardo si è fidanzato: chi è Gabriella Cofano

Finalmente Riccardo di Uomini e Donne si è fidanzato. Con chi? Con Gabriella Cofano, che non appartiene al mondo dello spettacolo. Infatti lavora come Quality Manager nel settore navale e aeronautico ed è pugliese come lui. Dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram appaiono entrambi felici e innamorati e non si può non augurare loro di rimanere assieme il più a lungo possibile.