Affari Tuoi: Michael accetta l’offerta di 28.000€, ma ne poteva vincere 75.000

Il concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera è toccato a Michael della Toscana a giocare ad Affari Tuoi. Quest’ultimo lavora come gastronomo in un supermercato e ha deciso di affrontare questa sfida al fianco della sua fidanzata. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato il via alla partita con i soliti primi sei lanci. Una volta terminata questa prima serie di tiri si è fatto ovviamente vivo il dottore che ha proposto al concorrente toscano la somma di 28 mila euro. Offerta importante, ma che non ha fatto desistere Michael dal continuare a tentare la sorte, nella speranza di vincere 300 mila euro. Altri tre tiri per il ragazzo, il quale ha trovato nell’ordine 50 euro, 0 euro e 20 euro. Un giro di lanci davvero fortunato per Michael, il quale ha ricevuto dal dottore l’offerta di cambiare pacco. Anche stavolta però la risposta non è stata positiva.

Affari Tuoi: il concorrente ha continuato a non fidarsi del dottore rifiutando altre due offerte

Stefano Due Martino ha allora chiesto a Michael della Toscana di fare altri tre lanci. E stavolta quest’ultimo ha trovato i pacchi contenenti 10 euro, 20 mila euro e infine il cosiddetto pacco nero, al cui interno c’erano stavolta 30 mila euro. Il dottore ha allora colto l’occasione per fargli una nuova offerta di 35 mila euro, nella speranza getti la spugna. Michael, dopo averci riflettuto a lungo e aver guardato il tabellone ancora con tanti pacchi rossi, ha declinato l’offerta ed è andato avanti. E’ stato quindi chiamato a fare un solo tiro. E il concorrente del game show dell’ammiraglia Rai ha trovato le gnacchere. Il dottore non si è ovviamente dato per vinto proponendo il cambio. Michael non si è però fidato e ha risposto no.

Michael della Toscana ha accettato alla fine il cambio e poi l’offerta finale vincendo 28 mila euro

Successivamente Stefano De Martino, il quale ieri ha assistito alla deludente partita di Pompea, ha chiesto al concorrente toscano di fare un altro tiro. E stavolta ha purtroppo trovato il pacco da 200 mila euro. Arrivati a questo punto il dottore ha offerto il cambio. Proposta che stavolta Michael ha accettato di buon grado. Mossa che si è rivelata essere eccellente perchè se non l’avesse fatta sarebbe tornato a casa solo con 500 euro. Il dottore ha allora telefonato nuovamente offrendo 35 mila euro. Questa volta però il concorrente ha detto no. E tra un’offerta rifiutata e l’altra sono rimasti da una parte 200 euro e dall’altra ben 75 mila euro. Arrivati alla fine il dottore di Affari Tuoi ha quindi offerto al concorrente toscano 28 mila euro. E per la troppa paura di perdere tutto ala fine Michael ha accettato scoprendo però che se non l’avesse fatto ne avrebbe vinti 75 mila.