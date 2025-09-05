Can Yaman e la realizzazione di Sandokan: “Mese durissimo. Ecco cosa dovevo fare”

Can Yaman parla del suo Sandokan: “Mi sento nato per questo ruolo”

Chi si ricorda di Can Yaman? Sono ormai lontani i tempi in cui il pubblico femminile impazziva per lui e per la soap turca dove ha recitato di cui si sono persi i ricordi, ma ora è pronto a tornare con una serie in partenza per il prossimo 1 dicembre dal titolo Sandokan dove interpreterà il celebre personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari. Come ha raccontato lui stesso all’AdnKronos: “È il ruolo della mia vita, capita a pochi un personaggio simile, e mi sento nato per questo ruolo”.

Sandokan, l’attore racconta: “Dovevo dimagrire 10kg in 30 giorni”

“Dovevo dimagrire 10 kg in 30 giorni. È stato un mese durissimo, quasi deprimente. Ma l’ho fatto” ha raccontato Can Yaman a proposito della serie Sandokan molto attesa dal pubblico Rai, continuando col dire che “è stato un lavoro anche mentale, di confronto continuo con i registi. Ma quando ho visto il risultato finale ho avuto i brividi: non sembra una produzione europea, né hollywoodiana. È qualcosa di diverso, e ne siamo tutti molto fieri”.

Can Yaman e il confronto con Kabir Bedi: “Sento il peso, ma…”

Nel 1976 a rendere un successo Sandokan nel mondo è stato il volto del suo protagonista ovvero Kabir Bedi, che è poi diventato un beniamino del pubblico italiano. Il confronto è inevitabile. Ora tocca a Can Yaman e il compito non è facile: “Sento il peso del paragone, ma anche la voglia di essere all’altezza”. Ha poi aggiunto che non ha avuto modo di conoscere l’attore indiano, ma che spera che possa accadere presto perché per lui sarebbe un vero onore.