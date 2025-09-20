Enzo Iacchetti non si pente di nulla: “Sto perdendo lavoro e ricevendo minacce”

Enzo Iacchetti non si pente di quello che ha detto a È sempre Cartabianca

Nel 2025, con il conflitto Russia-Ucraina che imperversa ancora dopo meeting, sanzioni e quant’altro, e con il genocidio che Israele sta perpetrando nella striscia di Gaza al fine di cacciare i palestinesi per appropriarsi della terra, ci si aspetterebbe che la classe politica italiana fosse per almeno una volta dalla parte giusta della storia e invece niente, sono tutti una manica di vergognosi o. Una delle poche persone del mondo dello spettacolo che si è schierato a favore della Palestina è Enzo Iacchetti che non si pente minimamente di quello che ha detto a È sempre Cartabianca come ha confermato lui in un’intervista al portale FanPage: “Il mio è stato un atto di supplenza morale, perché chi dovrebbe parlare tace, chi dovrebbe fare qualcosa tace”.

Il conduttore di Striscia ha ricevuto la solidarietà di Antonio Ricci

Uno dei pochi che hanno mostrato solidarietà a Enzo Iacchetti dopo quello che è successo con quell’esecrabile omino che non merita neanche una menzione da parte nostra dopo quello che ha detto sui bambini uccisi da Israele, è Antonio Ricci, l’ideatore di Striscia La Notizia: “Mi ha fatto i complimenti e mi ha mandato un filmato di Drive-In del 1985 dove i comici scherzavano contro Israele”. E conferma che quello che sta succedendo nella striscia di Gaza non è una questione ideologica bensì umanitaria.

Enzo Iacchetti: “Sto già perdendo parecchio lavoro”

Il mondo funziona completamente al contrario: chi denuncia le atrocità di Israele viene punito non lavorando, chi invece ne elogia le gesta è addirittura ministro (e questo può accadere solo in un Paese finito e tritato come l’Italia). Enzo Iacchetti ha confessato che per via delle sue dichiarazioni “sto già perdendo parecchio lavoro”, e che non ha alcuna intenzione di diventare un opinionista.