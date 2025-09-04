Gerry Scotti insuperabile con La ruota della fortuna: Affari Tuoi battuto!

La ruota della fortuna non conosce crisi: anche ieri sera vince la fascia dell’access prime time

Mesi fa era impensabile che in una fascia così complicata come quella dell’access prime time l’ammiraglia Mediaset sarebbe tornata a dire la sua dopo tanti anni. Tuttavia l’intuizione di Pier Silvio Berlusconi di sostituire questa estate Paperissima Sprint con lo storico game show condotto da Gerry Scotti si è rivelata azzeccata. Mai nessuno però avrebbe neppure immaginato che nel momento in cui Rai Uno avesse schierato Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi Scotti avrebbe continuato a macinare ascolti vincendo pure la sfida. Ma così è stato! Anche la puntata di ieri è stata seguitissima con 4 milioni e 109 mila spettatori a casa e il 23% di share.

Bene Affari Tuoi, ma non vince la sfida contro il diretto competitor

Nonostante La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui pare davvero essere imbattibile, c’è comunque da dire che Stefano De Martino non sta sfigurando reggendo bene la sfida. Andando nel dettaglio anche la puntata di ieri sera del game show in onda sull’ammiraglia Rai in cui il concorrente Michael della Toscana si è portato a casa 28 mila euro dopo un’avvincente partita è stata seguita mediamente da 3 milioni e 993 mila spettatori a casa con uno share pari al 22.40%. Rispetto al giorno prima il programma perde per strada 229 mila telespettatori rimanendo stabile nello share.

Rai Uno si consola vincendo la prima serata

Anche se Affari Tuoi ha perso la sfida contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti c’è da dire che la Rai può comunque festeggiare non solo perchè in access continua a fare risultati notevoli, ma anche perchè ha vinto la serata di ieri con il film in prima Tv intitolato One True Loves. Il suddetto lungometraggio ha infatti appassionato 1 milione e 918 mila spettatori a casa con uno share del 13.40% riuscendo a tenere a debita distanza la proposta di Canale 5 con Una Seconda occasione che non è andato oltre il milione e 462 mila teslepttatori e uno share del 10.80%. Molto bene pure Italia 1 che con il telefilm Chicago Med ha ottenuto il 7.40% di share con 1 milione e 61 mila spettatori a casa.