Verissimo, Anna Tatangelo e la sua gravidanza: svelato nome e sesso del bimbo

La cantante avrà presto una bambina

Dopo la pausa estiva è tornata in Tv Silvia Toffanin alla conduzione della nuova edizione di Verissimo. E la conduttrice ha deciso di iniziare la puntata intervistando Anna Tatangelo, che tra poco diventerà mamma per la seconda volta. In questa occasione ovviamente l’ospite ha parlato della sua gravidanza, non facendo mistero di essere assai emozionata, nonostante ci sia già passata. Ad un certo punto non ha nascosto di non stare più nella pelle nello svelare il sesso del suo secondo bambino: “Non vedo l’ora, non ce la faccio più…Non sono gemelli eh…” Alla fine il momento è poi arrivato: sarà una bambina. E la Tatangelo è stata sopraffatta dall’emozione, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Dal canto suo invece la conduttrice Mediaset si è subito alzata dalla sua poltrona per andarla ad abbracciare e farle le più sincere congratulazioni.

Anna Tatangelo ha già deciso il nome di sua figlia

Successivamente Silvia Toffanin ha anche chiesto all’ospite a Verissimo se insieme al compagno Giacomo Buttaron hanno già deciso il nome della bambina. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha confessato alla presentatrice che hanno deciso di chiamarla Beatrice:

“Eravamo un po’ indecisi sul nome…Poi c’era dall’altra parte mio figlio che voleva il nome che alla fine abbiamo scelto…Gli abbiamo dato retta e si chiamerà Beatrice…”

La conduttrice dell’ammiraglia Mediaset, la quale domani intervisterà Katia Ricciarelli, non ha nascosto tutta la sua contentezza: “Wow è un nome bellissimo…Andrea e Beatrice i tuoi gioielli più belli…Sono contenta per te perchè sei di una dolcezza incredibile…” E’ stato poi detto che la piccola nascerà a dicembre.

Verissimo, l’ospite ha confessato che il suo compagno non vuole finire al centro dell’attenzione

Silvia Toffanin ha inoltre colto la palla al balzo per chiedere alla futura mamma Anna Tatangelo di parlare un po’ del suo compagno Giacomo Buttaron:

“E il futuro papà? Nessuno sapeva neppure che tu avessi un nuovo fidanzato…La notizia è proprio arrivata come un fulmine a ciel sereno…”

E la cantante ha tenuto a dire che il futuro padre di sua figlia Beatrice è estraneo al mondo dello spettacolo e neppure ci vuole entrare: “E’ una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto…Voglio tenere riservata la mia vita privata, soprattutto lui che non fa parte del mondo dello spettacolo e neppure ci vuole avere niente a che fare…E infatti le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate…”