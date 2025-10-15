Affari Tuoi, partita terribile per Francesca: vinto nulla pure alla regione fortunata

Il dottore non è riuscito a convincere la concorrente, che ha rifiutato le prime due offerte

Stasera è arrivato il turno della concorrente della Liguria di giocare al game show condotto da Stefano De Martino. Il suo nome è Francesca e al fianco per affrontare questa avventura ha voluto il suo compagno. Finita la breve presentazione ha fatto i primi sei lanci. Alla fine di questo turno il dottore di Affari Tuoi si è subito fatto vivo con una proposta di 30 mila euro per cominciare. Francesca non ci ha pensato due volte rifiutando. Tre nuovi tiri per la ragazza. E al termine di questo giro di lanci il dottore ha offerto di cambiare il pacco. La risposta anche stavolta è stata negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro

Tre nuovi lanci per Francesca della Liguria. Fatto pure l’ultimo tiro il dottore ha telefonato per la terza volta offrendo 35 mila euro. E dopo averci riflettuto attentamente la concorrente di Affari Tuoi ha declinato gentilmente preferendo continuare a sfidare la sorte al fianco del suo compagno. Un altro tiro per la ligure, che ha trovato il pacco contenente purtroppo 300 mila euro. Passo falso che ha subito sfruttato il dottore proponendole di cambiare pacco per un solo tiro. Secco no da parte di Francesca. Stefano De Martino, che lunedì scorso è rimasto spiazzato dalla rivelazione di una pacchista, le ha quindi chiesto di fare un altro lancio. E purtroppo la concorrente ha trovato il pacco da 200 mila euro. Adesso è rimasta con un tabellone davvero sfavorevole con quattro pacchi blu e solo due rossi.

Francesca della Liguria è andata alla regione fortunata, ma non ha vinto nulla

Il dottore di Affari Tuoi ha quindi ritelefonato nuovamente offrendo solo 4 mila euro per 4 tiri. E quest’ultima ha rifiutato, vista l’offerta abbastanza bassa (alla fine ci sono in ballo ancora 15 mila e 50 mila euro). Purtroppo non è stata particolarmente fortunata rimanendo alla fine solo con pacchi blu, ed è quindi stata costretta ad andare alla regione fortunata per vincere 100 mila o 50 mila euro. Arrivata a questo punto la concorrente ha svelato a Stefano De Martino di scegliere le Marche per 100 mila euro, mentre per 50 mila ha affidato le sue speranze sul Trentino Alto Adige. Purtroppo la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte e se ne è tornata a casa con le tasche vuote. Inutile dire che il conduttore dell’ammiraglia Rai ha subito consolato la ragazza e il compagno visibilmente delusi per il finale amaro di questa partita.