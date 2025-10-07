Affari Tuoi: Francesca non rischia e accetta 65.000€, ma nel pacco ne aveva 200.000

La concorrente ha deciso di rifiutare le prime due offerte del dottore

Stasera ha avuto il piacere di giocare con Stefano De Martino la concorrente della Sicilia, Francesca. E al suo fianco la donna ha voluto il marito Salvatore. Dopo la breve presentazione il conduttore di Affari Tuoi l’ha invitata a fare i primi sei tiri. Finita questa tornata il dottore è corso a chiamare per farle la prima offerta di 35 mila euro. La concorrente non ci ha pensato troppo rifiutando e andando avanti nello sfidare la sorte. Altri tre tiri per lei. E una volta fatto pure l’ultimo tiro il dottore le ha proposto il cambio pacco. Anche stavolta la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi, la concorrente ha continuato a sfidare il dottore

Adesso Stefano De Martino ha quindi invitato Francesca della Sicilia a fare altri tre tiri che si sono rivelati essere abbastanza fortunati. A questo punto il dottore ha telefonato per la terza volta offrendo 20 mila euro. Bella offerta, ma Francesca anche a questo giro ha detto assolutamente no. Nuovo tiro per la concorrente, la quale ha trovato il pacco contenente purtroppo 50 mila euro. Il dottore allora ha giocato il nuovo asso nella manica proponendole un’offerta complessiva di 18 mila euro. Niente da fare perchè la concorrente ha rivelato di voler uscire da questo studio con un premio più sostanzioso. Il conduttore di Rai Uno, il quale ieri ha perso la sfida contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti, le ha chiesto di fare un tiro. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte. Il dottore ha allora cambiato le carte in tavola proponendo di cambiare pacco. Secca la risposta negativa da parte di Francesca.

Francesca della Sicilia ha vinto 65 mila euro

La concorrente della Sicilia ha quindi fatto un nuovo lancio riuscendo a trovare il pacco con 50 euro al suo interno. Con un tabellone molto favorevole a Francesca il dottore ha allora aumentato l’offerta a 30 mila euro, nella speranza che accetti. Ma così non è stato. Nuovo tiro per lei, che ha trovato un solo euro. A questo punto la concorrente di Affari Tuoi è rimasta con Gennarino da una parte e dall’altra il pacco nero, 30 mila e 200 mila euro. Il dottore allora ha proposto nuovamente il cambio pacco. E dopo averci riflettuto bene la concorrente ha detto no. Altro tiro per la concorrente che stavolta ha trovato i 30 mila euro. Mezzo passo falso sicuramente, ma i 200 mila euro sono sempre in ballo. Alla fine di questa elettrizzante partita la concorrente è rimasta con Gennarino da una parte e 200 mila euro dall’altra. Il dottore le ha infine offerto 65 mila euro. E dopo averci riflettuto bene ha accettato. Scelta non proprio lungimirante perchè se fosse andata fino alla fine sarebbe uscita dallo studio del game show di Stefano De Martino con 200 mila euro.