Affari Tuoi: Giorgia affronta una partita al cardiopalma e vince 20.000€

La concorrente ha deciso di cambiare subito il pacco

Stasera è toccato alla concorrente della Lombardia giocare ad Affari Tuoi di Stefano De Martino. E dopo essersi presentata al pubblico in studio e a quello a casa Giorgia ha rivelato di voler affrontare questa sfida insieme al fratello Edoardo. E’ quindi arrivato il momento di fare i primi sei lanci. Da lì a poco ha ovviamente telefonato il dottore del game show offrendole di cambiare pacco. E la giovane ha subito accettato. Una mossa che si è rivelata essere azzeccata perché se no sarebbe tornata a casa solo con 5 euro. Da lì a poco ha chiamato per la seconda volta il dottore con l’offerta di 21 mila euro. Giorgia della Lombardia ha però detto no.

Affari Tuoi, la concorrente ha incredibilmente cambiato nuovamente pacco

Stefano De Martino le ha quindi chiesto di fare altri tre lanci. Terza telefonata del dottore che ha deciso di offrirle di cambiare nuovamente il pacco per un tiro. E incredibilmente Giorgia della Lombardia ha detto ancora una volta sì. Ha quindi fatto il tiro richiesto trovando il pacco nero contenente 100 mila euro. Il dottore ovviamente si è fatto nuovamente vivo con un’offerta di 30 mila euro. Offerta sicuramente importante, ma che non ha convinto Giorgia a mollare il colpo. Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare un ulteriore tiro. E la concorrente ha purtroppo trovato il pacco contenente 200 mila euro. Inutile dire che questo per la concorrente si è rivelato essere un bel passo falso, visto che ha ancora quattro pacchi blu e solo due rossi.

Giorgia della Lombardia ha vinto 20 mila euro

Il dottore per un tiro ha allora chiesto alla concorrente della Lombardia di cambiare per la terza volta il pacco. E anche stavolta ha accettato andandosi a riprendere il pacco precedente. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla disastrosa partita di Maria Grazia, non ha potuto nascondere il suo stupore. Nuovo tiro per lei che ha trovato 300 mila euro. E con questo tiro la situazione è precipitata. Alla fine la concorrente di Affari Tuoi è rimasta con 0 euro da una parte e 20 mila euro dall’altra. E’ arrivata puntuale l’ultima offerta del dottore che ha proposto un nuovo cambio. E anche stavolta ha stupito accettando nuovamente il cambio. C’è da dire che questa è stata una partita all’insegna del cambio (ben quattro). Una strategia che si è rivelata essere vincente perchè è riuscita alla fine a portare a casa 20 mila euro.