Avanti un altro, novità nel cast: arriva La Cina. Chi è e cosa farà Elena Zhou

Ad Avanti un altro arriva un nuovo personaggio: La Cina

Degli innesti a un albero come Avanti un altro, che va avanti da quindici anni, possono solo che far bene anche perché essi mantengono alta l’attenzione del pubblico che prima del Tg5 vogliono divertirsi con un quiz atipico condotto ancora una volta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quindi uno dei personaggi nuovi del Salottino (ex Mini-Mondo) sarà La Cina interpretata da Elena Zhou.

Elena Zhou sarà La Cina nella nuova stagione del quiz di Bonolis

A interpretare La Cina sarà appunto Elena Zhou che su Instagram conta solo diciottomila follower che sono destinati a crescere dopo la sua partecipazione ad Avanti un altro. Ma cosa farà? Quale sarà il suo compito? Sarà quello di porre delle domande ai concorrenti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina in generale. Insieme a lei ci sarà anche un nuovo Bonus (Luca Vetrone) e La Veterinaria (sarà Sofia Bartoli).

La Cina di Avanti un altro ha partecipato a Miss Universe Italy

Non solo tv, ma anche un concorso di bellezza come Miss Universe Italy (in gara per la Lombardia) per Elena Zhou. E a tal proposito sui social scriveva quanto segue: “Di questa esperienza farò tesoro. Perché io, Elena Zhou, voglio rappresentare tutte quelle ragazze che hanno dovuto lottare per conquistarsi il proprio posto nel mondo. Questo non è solo un concorso. È un simbolo di forza, identità e resilienza. È il mio modo di dimostrare – a me stessa e al mondo – che se credi davvero in te, puoi riscrivere le regole. Puoi trasformare i limiti in bellezza, e la diversità in potere. Perché se lo vuoi con tutta te stessa, puoi diventare tutto ciò che sogni”.