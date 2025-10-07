La volta buona, Emanuela Folliero: “Ecco quando ho scoperto l’ex con una trans”

Emanuela Folliero è stata tradita dal suo ex con una trans

La vita sentimentale di Emanuela Folliero non è stata sempre rosa e fiori, come adesso, che dal 2018 è felicemente sposata con Giuseppe, senza contare che hanno pure messo al mondo Andrea, e infatti nella puntata di oggi de La volta buona lei ha raccontato di quando il suo ex fidanzato l’ha tradita con una trans: “Ero fuori con una mia amica e l’abbiamo visto in auto con questa persona”. E pensare che a un certo punto le è pure balenato l’idea che potesse essere uno scherzo di Scherzi a parte dato che negli anni ‘90 andava molto in voga.

La conduttrice a La volta buona: “Gli ho detto che non avevo quello che cercava”

E come è finita con il suo ex dopo averlo beccato in macchina con una trans? Emanuela Folliero ha dichiarato: “Poi lui mi ha telefonato per invitarmi a uscire e io ho detto Guarda bello non ho quello che cerchi”. Ovviamente gli ospiti de La volta buona ci hanno ironizzato su, idem lei stessa, anche se quando l’ha vissuto non l’ha presa proprio bene.

La volta buona: un altro racconto di Emanuela Folliero

Poi è venuta la volta di un secondo racconto di Emanuela Folliero (vittima di siti sessisti) a La volta buona: “Avevo le chiavi e lui era partito, ha detto ogni tanto magari vai a casa mia a fare due pulizie, vado, doveva tornare, vado per fargli una sorpresa e lo sento entrare, lo sento e con lui c’è una voce di donna e mi sono messa nella stanza della scopa, lo sgabuzzino della scopa e lì sono rimasta ben due ore. Avevo 26 anni me lo ricordo ancora ma adesso se mio marito Pino dovesse entrare in casa con un’altra la scopa gliela darei in testa proprio ma quel giorno non accadde niente”.