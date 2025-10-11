Maria De Filippi piomba sul Grande Fratello Vip: “Si sta occupando del cast”

Il Grande Fratello Vip si farà: la rivelazione oggi a Tv Talk

Nel corso della puntata di oggi del programma di Rai Tre in cui si analizza nel dettaglio la Tv si è parlato del reality show dell’ammiraglia Mediaset. E tra una cosa e l’altra è stato anche chiesto al blogger presente in studio, Davide Maggio, se ha avuto informazioni riguardanti il fatto se ci sarà o meno la versione vip condotta da Alfonso Signorini, visto che sono settimane che viene detto tutto e il contrario di tutto. A tal proposito Maggio non solo ha confermato, ma ha anche detto che la macchina organizzativa è già stata avviata: “I casting mi risultano ben avviati…”

Maria De Filippi si sta occupando del cast della nuova edizione del reality show? La bomba a Tv Talk

Il blogger Davide Maggio, dopo aver svelato che il Grande Fratello Vip si farà, ha anche colto la palla al balzo per sganciare una vera e propria bomba sul cast. Di cosa si tratta? L’ospite del programma condotto da Mia Ceran ha svelato di essere venuto a conoscenza che la De Filippi starebbe dando una grossa mano nel comporre il cast della nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, il quale è stato difeso da Simona Ventura:

“Se so qualcos’altro? I casting si stanno tenendo agli Elios e credo che una grande mano Maria De Filippi la stia dando…”

E anche la stessa Ceran non ha nascosto il suo stupore: “Questa sarebbe una bomba…Maria De Filippi fa il casting del prossimo Grande Fratello Vip…”

Nel cast del GF Vip c’è in lizza un nome incredibile: la rivelazione di Davide Maggio

Successivamente l’ospite a Tv Talk ha anche rivelato di aver saputo pure qualche nome che ha già sostenuto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip. E soprattutto uno di loro l’ha spiazzato, facendo capire che è un nome bomba e inaspettato:

“I nomi? C’è un nome che ho saputo e ho urlato…Non posso dirlo…”

Il nome alla fine non l’ha detto, però ha tenuto a svelare che pare sia legato al mondo della cronaca nera: “C’entra con la cronaca nera…” Chi sarà mai?