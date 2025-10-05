Verissimo, Lino Banfi fa una confessione: “Non voglio chiamare la morte”

Lino Banfi a Verissimo: “Non voglio chiamare la morte”

Nello studio di Verissimo c’è stato spazio per l’ennesima intervista a Lino Banfi che ormai è habitué di Silvia Toffanin che appunto lo ospita di stagione in stagione anche se di progetti televisivi o cinematografici da lanciare non ne ha. Ma cosa ha detto nella puntata di oggi? “Ho fatto tante cose e sono legato a tanti colleghi. Pippo Baudo? Abbiamo giocato spesso con la storia delle 4 b: Baudo, Berlusconi, Bergoglio e Banfi. Tutti del 1936. Sono rimasto solo io adesso purtroppo, spero però di restarci a lungo, non voglio chiamare la morte”.

L’attore a Verissimo parla dell’amore per la moglie Lucia

Purtroppo Lucia, la moglie di Lino Banfi, non è più di questo mondo e lui ci ha sofferto tantissimo, e non manca mai occasione per ricordarla e per dire quanto sia stata importante nella sua vita. Se non ci fosse stata chissà che non si sia arreso prima di approdare al successo: “Lei mi ha aiutato molto, ha seguito le follie di un pazzo che voleva diventare famoso. Invece di spingermi a cercare un posto fisso, lei più pazza di me, ha lasciato la sua attività”. Proprio per seguire i sogni di gloria del marito ha lasciato tutto. Ed è stata la scelta giusta. A proposito di amore si è parlato anche del matrimonio di Veronica e Andreas.

Verissimo: Silvia Toffanin corregge la gaffe di Lino Banfi

Ma proprio all’inizio dell’intervista di Lino Banfi a Verissimo la conduttrice Silvia Toffanin ha dovuto correggerlo perché ha commesso una piccola gaffe. Infatti lui ha detto che lei ha fatto in passato l’autrice, quando in realtà voleva dire la letterina di Passaparola.