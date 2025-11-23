Andrea Delogu a Ballando con le stelle: “Via da San Patrignano. Stavo molto male”

La concorrente di Ballando racconta della sua esperienza a San Patrignano

Nella puntata di ieri di Ballando con le stelle la concorrente Andrea Delogu non ha più parlato della morte di suo fratello perché ha avvisato che non lo avrebbe più fatto, ma ha raccontato dei suoi primi dieci anni di vita a San Patrignano: “Io lo so che quello che vivevo lo vivevo attraverso gli occhi di una bambina, mi rendo conto che c’erano persone che entravano per salvarsi la vita, per uscire dalle dipendenze e da una strada che poteva ucciderli”.

Andrea Delogu e l’infanzia a San Patrignano: “Imparato tante cose”

“Ho imparato tante cose” ha raccontato Andrea Delogu a proposito della sua infanzia a San Patrignano, “soprattutto la condivisione. Non c’era una cosa mia, ma nostra. Ho imparato che la vita degli altri è importante. Mi fido molto della gente, poi mi proteggo tanto. Sono stata una bambina felice perché quella non era una comunità, ma era il mondo”. Ieri i concorrenti sono stati in vena di racconti commoventi infatti il suo non è stato il solo durante la lunga serata.

Ballando con le stelle, Andrea Delogu: “Stavo molto male”

E sempre Andrea Delogu, che non parlerà più del fratello, ieri a Ballando con le stelle ha continuato il suo racconto prima di ballare: “A dieci anni ho iniziato a vivere nel mondo fuori. Lì ho dovuto imparare tante cose che non sapevo fossero necessarie, come non fidarmi subito delle persone. Ho imparato che non tutti sono famiglia. Stavo molto male, perché quella che per me era casa non c’era più”.