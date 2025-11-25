Vola Caterina Balivo con La volta buona e si avvicina a Uomini e Donne

Boom di ascolti ieri per La volta buona

Ieri pomeriggio è andata in onda su Rai Uno la prima puntata settimanale del programma del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo, la quale ha seguito in diretta i Funerali di Ornella Vanoni con tanti ospiti in studio. E si segnala che l’evento è stato talmente tanto sentito dal pubblico a casa che la puntata ha segnato un vero e proprio record di ascolti. Andando nel dettaglio la trasmissione dell’ammiraglia Rai è stata seguita ieri mediamente da 2 milioni e 229 mila spettatori a casa con uno share pari al 18.79%.

Caterina Balivo mai così vicina a Uomini e Donne

E gli ascolti registrati ieri da La volta buona hanno permesso alla conduttrice dell’ammiraglia Rai di avvicinarsi tantissimo all’agguerrita concorrenza rappresentata dal dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la quale ieri ha assistito all’avvicinamento tra Gemma e Roberto. Lo scarto infatti tra i due programmi è di poco più di un punto percentuale a favore sempre del dating show dell’ammiraglia Mediaset, che ieri ha appassionato 2 milioni e 318 mila telespettatori con uno share del 20.05%, mentre nel finale gli spettatori a casa sono stati 2 milioni e 117 mila con il 20.62%. Risultati comunque decisamente importanti per Rai Uno e per la Balivo, che oggi ovviamente tornerà in diretta con una scoppiettante puntata. E’ già stato anticipato che in studio ci saranno Samantha De Grenet e Pilar Fogliati.

Ottimi ascolti per la Maratona di Enrico Mentana

Si segnala che ieri pomeriggio su La7 il giornalista Enrico Mentana con la sua classica Maratona per seguire in tempo reale i risultati delle Regionali (si è votato in Campania, Puglia e nel Veneto) ha ottenuto ascolti molto buoni e ben al di sopra della media di rete. Andando nel dettaglio infatti lo speciale dedicato alle regionali iniziato alle 14 in punto dopo il Tg La7 ha tenuto incollati di fronte al teleschermo ben 773 mila spettatori a casa con uno share pari 6.24%. Nel pomeriggio si segnalano poi i buonissimi ascolti raggiunti da Gianluigi Nuzzi con il suo Dentro la notizia seguito da 1 milione e 705 mila telespettatori e il 16.34%, mentre nella seconda parte gli spettatori sono stati 1 milione e 789 mila con il 15.49%. Alberto Matano con la Vita in diretta ha invece appassionato 1 milione e 775 mila spettatori con il 16.41% di share nella presentazione, mentre nel programma vero e proprio i telespettatori sono stati 2 milioni e 363 mila con il 19.07% di share.