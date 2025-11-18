Grande Fratello Vip, bomba sul cast: famosa giornalista politica nella Casa?

La giornalista Anna La Rosa nel cast della prossima edizione del reality show?

Si è tanto parlato del futuro del Grande Fratello Vip dopo il flop dell’edizione nip condotta da Simona Ventura. Ebbene il programma non solo tornerà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, anche se una data certa non c’è ancora, ma addirittura Alfonso Signorini pare abbia già consegnato la lista dei concorrenti a Pier Silvio Berlusconi, come riportato dal portale Tv DavideMaggio.it. Ebbene a proposito del cast si segnala che in queste ultime ore il sito di news Dagospia.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che in questa famosa lista potrebbe esserci pure il nome della nota giornalista politica Anna La Rosa.

Alessio Sakara nel cast del reality vip?

Ovviamente inutile dire che il nome di Anna La Rosa non è stato l’unico ad essere stato accostato al cast del Grande Fratello Vip. Dopo infatti l’ultimo scoop lanciato da DavideMaggio.it si fa presente che l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, direttamente nelle sue storie su instagram, ha rivelato di essere venuto a conoscenza che tra i concorrenti potrebbero esserci pure l’attore Gabriel Garko, che proprio sabato scorso è stato ospite a Tu si que vales da Maria De Filippi e Alessio Sakara. Sul settimanale Nuovo Tv è inoltre stato fatto il nome di Loredana Lecciso come possibile nuova inquilina della casa più spiata dagli italiani al fianco della figlia Jasmine Carrisi.

Tutti gli ultimissimi rumor sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip

Oltre i nomi di Anna La Rosa, Alessio Sakara, Gabriel Garko, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine pare che nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza il prossimo anno (una data precisa pare non sia stata ancora decisa da Mediaset) potrebbero esserci pure l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, lo storico portiere dell’Inter e della Nazionale italiana Walter Zenga e dulcis in fundo Aida Yespica, la quale ha già partecipato al programma in passato riuscendo a far breccia nei cuori di milioni di spettatori a casa. E’ stato inoltre fatto il nome pure dell’avvocato Lovati. Tutte queste voci di corridoio verranno confermate nelle prossime settimane?