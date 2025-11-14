Marco Liorni pronto per L’Anno che verrà: scelta la nuova location

Cambia la location de L’Anno che verrà: la decisone dell’Azienda Pubblica Tv

Come ormai d’abitudine sull’ammiraglia Rai arriva l’evento musicale che chiude l’anno vecchio e dà il saluto a quello nuovo, L’Anno che verrà. E ovviamente si susseguiranno sul palco tantissimi cantanti che terranno compagnia gli italiani che desidereranno festeggiare il 2026 in casa. Ebbene si segnala che l’Azienda Pubblica Tv, come riportato oggi dal portale Televisivo DavideMaggio.it, ha deciso di cambiare la location, pur rimanendo in Calabria. Quest’anno infatti l’evento musicale si terrà non più a Reggio Calabria, bensì a Catanzaro.

La Rai ha deciso di cambiare location dopo alcuni sopralluoghi in Calabria

Il motivo per cui l’Azienda Pubblica Tv ha deciso di cambiare location a L’Anno che verrà non è dato saperlo, anche se il portale DavideMaggio.it ha spiegato come è arrivata questa decisone. In base alle indiscrezioni in possesso del sito Tv proprio in questi ultimi giorni i dirigenti Rai si sarebbero recati in loco per fare i dovuti sopralluoghi, arrivando alla decisione di dare a Catanzaro il compito di organizzare l’evento che darà il benvenuto al 2026 a milioni di spettatori a casa sintonizzati in diretta sull’ammiraglia:

“Negli scorsi giorni, una delegazione della Rai si è recata in Calabria per effettuare i primi sopralluoghi, accompagnata dai vertici cittadini e dai rappresentanti della Regione, con l’obiettivo di valutare lo stato dei luoghi e presentare uno studio di fattibilità per la futura location…La scelta è così ricaduta sul lungomare della città…”

Sarà ancora Marco Liorni alla conduzione dell’evento

E se è cambiata la location de L’Anno che verrà si segnala che invece non cambierà la conduzione, come tra l’altro noto già da tempo grazie allo scoop lanciato da Giuseppe Candela sul magazine Chi. Sarà infatti ancora una volta Marco Liorni a tenere compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai nelle ultime ore dell’anno e nelle prime dell’anno nuovo. Al momento non è dato sapere chi saranno i cantanti che via, via si alterneranno sul palco dell’evento musicale, anche se è certo che verrà composto un cast di primo livello per accontentare tutti i gusti come al solito. In attesa della nuova edizione andiamo a vedere quanti ascolti ha fatto la scorsa. E si può tranquillamente dire che nonostante l’agguerrita concorrenza rappresentata da Federica Panicucci con il suo Capodanno in musica il suo show ha vinto la sfida con 5 milioni e 383 mila spettatori a casa con uno share pari al 36.79% (la Panicucci non è invece andata oltre il 25.28% di share con 3 milioni e 395 mila telespettatori).