Simone Bonaccorsi, segnalazione a Uomini e Donne: “Voleva un figlio dall’ex”

Le segnalazioni sono sempre all’ordine del giorno quando si tratta di Uomini e Donne. Ci sono tronisti che vedono il loro trono crollare dopo una segnalazione, corteggiatori che vengono eliminati e chi ne ha più ne metta. L’ultima è arrivata per Simone, uno dei corteggiatori della tronista Cristiana. Infatti alcuni giorni fa si è parlato del fatto che pare fosse fidanzato poco tempo prima di partecipare al programma di Maria De Filippi. Ma cosa c’è di vero? Cosa c’è di falso? Andiamo con ordine.

Simona Bonaccorsi al centro delle segnalazioni: “Voleva un figlio dall’ex”

Lorenzo Pugnaloni ha raccolto sui social le segnalazioni su Simone Bonaccorsi, attuale corteggiatore di Cristiana a Uomini e Donne: “Mi avevano presentato Simone, che aveva una relazione seria da almeno un anno, e con questa ragazza stava cercando di avere un figlio. Lui aveva fatto anche la proposta”. Addirittura pare che l’uomo e questa ragazza stavano cercando una casa in cui convivere. Intanto lite tra Sara e Cristiana sempre nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: un’altra segnalazione su Simone

Ecco un’altra segnalazione su Simone di Uomini e Donne: “La relazione sembrava andare per il meglio. Verso agosto avevano iniziato a muoversi anche per cercare una casa in Sicilia, a Catania, ma la cosa non è andata a buon fine”. E poi ancora: “Ti ricordi quando, in puntata, Maria ha detto che Simone non era in studio perché impegnato in una sfilata? Ecco, volevo segnalarti anche alcune sue serate a Marrakech, trascorse, secondo quanto riferito, con una delle diverse ragazze con cui avrebbe avuto un flirt in quei giorni.