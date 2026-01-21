Bruno Vespa sfida il finale di A testa alta: “Porta a Porta programma simbolo”

Il gran finale della serie Tv di Sabrina Ferilli avrà contro lo speciale di Porta a Porta

Stasera andrà in onda la puntata finale di A testa alta con Sabrina Ferilli protagonista. E in base alle anticipazioni circolate online si segnala che è stato riportato che non mancheranno i colpi di scena che lasceranno basiti i numerosi spettatori a casa. Si segnala inoltre che le prime due puntate di A testa alta – Il coraggio di una donna hanno sbancato i dati auditel con un ascolto medio di 3 milioni e 978 mila spettatori a casa con uno share del 25.4%. Ebbene si ricorda che per il gran finale la Ferilli se la dovrà vedere con lo speciale del famoso programma di Bruno Vespa che festeggerà i 30 anni di messa in onda. Chi vincerà la sfida stasera? Chissà, intanto il giornalista in un’intervista oggi a Il Corriere della sera ha già fatto sapere che avrà in studio tantissimi ospiti che vanno dalla politica al mondo dello spettacolo:

“Stasera per la politica ci saranno tutti…Per lo spettacolo Carlo Conti, Mara Venier, Milly Carlucci (che partecipò alla prima puntata quando ospite fu Romano Prodi), Valeria Marini, Al Bano…”

Bruno Vespa festeggia i 30 anni del suo programma: “Un simbolo”

Il giornalista a Il Corriere della sera ha poi confessato che su Porta a Porta nessuno avrebbe scommesso un centesimo:

“Nessuno ci credeva, mi fu promessa una prima serata che non arrivò mai…Andai a protestare da Letizia Moratti (ex Presidente Rai) perchè a Carmen Lasorella avevano dato cinque seconde serate…Ne dettero due a me e tre a lei…”

Il conduttore Rai non ha poi nascosto che qualcuno avrebbe cercato di ridimensionare il suo programma, ma ha resistito stoico come non mai: “Qualche volta hanno cercato di ridimensionarci, ma alla fine siamo ancora qui…” E arrivato ai 30 anni di messa in onda festeggia il fatto che in un noto sondaggio è emerso che la sua trasmissione ha acquisito una certa credibilità agli occhi degli spettatori a casa: “Il 59% del campione, dice che Porta a Porta è un programma simbolo e importante…”

Il giornalista confessa come mai è sempre rimasto ben saldo in Tv

In attesa della sfida stasera contro Sabrina Ferilli e la sua serie Tv A testa alta è stato poi chiesto a Bruno Vespa come mai è rimasto così tanto tempo in Tv, per la precisione in Rai. E a Il Corriere della sera non ha nascosto di credere che il segreto sta nel fatto di non aver mai imbrogliato nessuno, oltre alla sua umiltà:

“Mi sono salvato perché ho tenuto i piedi per terra…E sono venuti tutti da me, perché non abbiamo mai imbrogliato nessuno…”

Quanti ascolti farà lo speciale di Porta a Porta per festeggiare i 30 anni di messa in onda contro il finale della serie Tv di grande successo A testa alta – Il coraggio di una donna che in base alle anticipazioni terrà con il fiato in sospeso i telespettatori fino all’ultimo minuto?