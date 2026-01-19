Perchè Affari Tuoi è andato in onda nonostante il lutto di Stefano De Martino

La puntata del game regolarmente in onda nonostante il lutto di Stefano De Martino perchè registrata giorni fa

Questo è un giorno complicato per Stefano De Martino, visto che ha perso il padre Enrico all’età di 61 anni. Nonostante il lutto però la puntata di Affari Tuoi prevista stasera, e registrata lo scorso 14 gennaio come è stato scritto in sovrimpressione, è andata regolarmente in onda su Rai Uno con la partita del concorrente Thiago dell’Abruzzo. Quest’ultimo ovviamente prima si è presentato e poi ha svelato di volere al suo fianco per affrontare questa avventura Tv la moglie. Si segnala che nella puntata di oggi Herbert Ballerina era assente ed è stato sostituito da una vera ballerina, Martina Miliddi (ex Amici). A questo punto non gli è restato altro che fare i primi sei lanci. Terminata questa manche il dottore ha subito telefonato con un’offerta di 37 mila euro. La risposta è però stata no. Altre tri tiri per lui. E finito anche questo turno il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. Niente da fare.

Affari Tuoi, il concorrente ha deciso di cambiare pacco

Stefano De Martino l’ha allora invitato a fare altri tre lanci. E Thiago dell’Abruzzo non si è certo tirato indietro. Arrivati a questo punto della partita il dottore ha quindi rilanciato i 37 mila euro ricevendo però picche pure a questo giro. Un nuovo tiro per Thiago, il quale ha trovato il pacco contenente 50 mila euro. A questo punto il dottore ha telefonato nuovamente riproponendogli il cambio per un solo tiro. E il concorrente dell’Abruzzo ha accettato. Una scelta questa che si è rivelata essere abbastanza fortunata perchè ha lasciato solo 10 mila euro.

Thiago dell’Abruzzo ha vinto 33 mila euro, ma nel suo pacco ne aveva 100 mila

Il dottore, con questo tabellone, ha quindi offerto nuovamente 37 mila euro al concorrente di Affari Tuoi. Anche stavolta la risposta è stata un secco no. Stefano De Martino, che oggi ha subito un grave lutto con la perdita del padre, gli ha allora chiesto di fare un nuovo tiro. E quest’ultimo ha trovato il pacco contenente 500 euro. La partita è quindi andata avanti senza intoppi tra offerte e colpi di scena vari. Alla fine Thiago è arrivato con 100 mila da una parte e 0 e 20 euro dall’altra. Il dottore allora ha cercato di tentarlo con un’offerta di 18 mila euro. E quest’ultimo ha risposto no. Con l’ultimo tiro è quindi rimasto con 20 euro da una parte e 100 mila euro dall’altra. Puntuale è quindi arrivata l’offerta del dottore di 33 mila euro. E dopo averci riflettuto a lungo ha deciso di accettare. Purtroppo però ha poi saputo che se non avesse accettato avrebbe potuto vincere 100 mila euro.